RSI Strike - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 3613
Autor real:
Matvievskiy Andrey
Mostra os pontos de cruzamento de indicadores RSI (Relative Strength Index) pertencentes a vários períodos. Oito indicadores RSI são utilizados no total (dois indicadores por um cruzamento). Os sinais dos indicadores devem ser comparados com leituras de algum outro indicador de tendência.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 17.07.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/640
