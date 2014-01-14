CodeBaseSeções
RSI Strike - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3613
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Matvievskiy Andrey

Mostra os pontos de cruzamento de indicadores RSI (Relative Strength Index) pertencentes a vários períodos. Oito indicadores RSI são utilizados no total (dois indicadores por um cruzamento). Os sinais dos indicadores devem ser comparados com leituras de algum outro indicador de tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 17.07.2009.

RSI Strike

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/640

