IncCMOOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
A classe CMOOnArray foi projetada para calcular os valores de CMO (Chande Momentum Oscillator) em buffers de indicadores.
Uso:
O método Init() chama a função OnInit() com os seguintes parâmetros de entrada:
- int aPeriod - Período do indicador.
O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
- double & aData[] - Buffer de dados para o cálculo de indicadores;
- double & aCMO[] - Valor calculado do indicador.
Métodos adicionais:
- int BarsRequired() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
- string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador;
Test_CMOOnArray.mq5 é um indicador de exemplo mostrando aplicação de classe CCMOOnArray. O arquivo IncCMOOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).
O Chande Momentum Oscillator (OCM) foi desenvolvido por Tushar Chande e é um indicador técnico que tenta capturar o Momentum. Chade discute esse indicador e muitos outros em seu livro "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators". O intervalo de CMO varia de -1 a 1. Os valores +0,5 e -0,5 são assumidos como estados de sobrecompra e sobrevenda do mercado.
