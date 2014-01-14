A classe CMOOnArray foi projetada para calcular os valores de CMO (Chande Momentum Oscillator) em buffers de indicadores.

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() com os seguintes parâmetros de entrada:

int aPeriod - Período do indicador.

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();

- variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate(); double & aData[] - Buffer de dados para o cálculo de indicadores;

- Buffer de dados para o cálculo de indicadores; double & aCMO[] - Valor calculado do indicador.

Métodos adicionais:

int BarsRequired() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

- Retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador; string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador;

Test_CMOOnArray.mq5 é um indicador de exemplo mostrando aplicação de classe CCMOOnArray. O arquivo IncCMOOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

O Chande Momentum Oscillator (OCM) foi desenvolvido por Tushar Chande e é um indicador técnico que tenta capturar o Momentum. Chade discute esse indicador e muitos outros em seu livro "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators". O intervalo de CMO varia de -1 a 1. Os valores +0,5 e -0,5 são assumidos como estados de sobrecompra e sobrevenda do mercado.