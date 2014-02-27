代码库部分
IncCMOOnArray - MetaTrader 5程序库

\MQL5\Include\IncOnArray\
inccmoonarray.mqh (2.59 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
test_cmoonarray.mq5 (2.28 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
类CMOOnArray用来计算指标数据的CMO (Chande Momentum Oscillator) 的值.

使用:

Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:

  • int aPeriod - i指标周期.

Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:

  • const int aRatesTotal rates_total 变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • const int aPrevCalc - prev_calculated 变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • double & aData[] - 为计算指标所需数据的缓存;
  • double & aCMO[] - 指标计算结果.

附加方法:

  • int BarsRequired() - 返回计算需要的bar的最小数目;
  • string Name() - 返回指标名称;

Test_CMOOnArray 是一个使用了类CMOOnArray的简单指标。 IncCMOOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。

Chande Momentum Oscillator (CMO) 由Tushar Chande创建 用来试图跟踪价格运行动能。Chande在书 "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators"中讨论了该指标以及其他很多指标。CMO 取值范围从 -1 到 1。 大于+0.5 和 小于-0.5 被视为市场处于超买和超卖的状态。

Image:

Test_CMOOnArray - example of use of the CMOOnArray class

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/635

