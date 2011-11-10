Класс CMOOnArray предназначен для расчета значений индикатора CMO (Chande Momentum Oscillator) по индикаторному буферу.

Применение:



В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:

int aPeriod - период индикатора.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная rates_total из параметров функции OnCalculate(); const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double & aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;

- буфер с данными для расчета индикатора; double & aCMO[] - рассчитанное значение индикатора.

Дополнительные методы:

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

- возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора; string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

Файл Test_CMOOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CCMOOnArray. Файл IncCMOOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Индикатор Chande Momentum Oscillator (CMO) впервые был опубликован в книге "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators". Диапазон значений этого индикатора от +1 до -1. Зоны +0.5 и -0.5 считаются зонами перекупленности и перепроданности соответственно.



