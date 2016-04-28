und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
IncCMOOnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5
Die CMOOnArray Klasse wird zur Berechnung des CMO (Chande Momentum Oscillator) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.
Verwendung:
Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen wird:
- int aMAPeriod - Indikator Periodenlänge.
Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:
- const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
- const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
- double aData[] - Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;
- double & aCMO[] - der Puffer für die berechneten aCMO-Werte.
Zusätzliche Methoden:
- int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
- string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
Test_CMOOnArray.mq5 is a sample indicator showing CCMOOnArray class application. Die Datei IncCMOOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).
Der technische Indikator Chande Momentum Oscillator (CMO) wurde von Tushar Chande entwickelt und versucht das Momentum des Marktes anzuzeigen. Chande diskutiert diese und viele andere Indikatoren in seinem Buch "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators". Der CMO bewegt sich zwischen -1 und 1. Die Werte +0.5 und -0.5 werden als Überkauft- und Überverkauft-Marktzonen betrachtet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/635
