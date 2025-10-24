CodeBaseSezioni
Nikolay Kositsin
Il vero autore:

dimeon

Una media mobile ottenuta dalla semplice combinazione algebrica di altre due medie mobili con periodi diversi.

In questo caso, la formula della media si presenta come segue:

XdinMA(PeriodMA1,  PeriodMA2) = MA(PeriodMA1) - 2*MA(PeriodMA2)  

Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci possibili varianti:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 25.04.2011.

Fig.1 Indicatore XdinMA

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/700

