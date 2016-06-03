CStochasticOnArrayクラスは指標バッファでのストキャスティックス値の計算のために設計されています。

使用法：



Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int STPeriodK - K期間

- S期間 ENUM_MA_METHOD STMethod - 平滑化手法シグナル線

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

追加メソッド：

int BarsRequiredSignal() - シグナル線の計算に必要なバーの最小数を返します

Test_StochasticOnArray.mq5はCStochasticOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncStochasticOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。



IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

ストキャスティックステクニカル指標は、所定の時間期間にわたった価格帯に相対してセキュリティの価格がどこで決済されたかを比較します。ストキャスティックスは二本の線として表示されます。