私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
IncStochasticOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 773
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
CStochasticOnArrayクラスは指標バッファでのストキャスティックス値の計算のために設計されています。
使用法：
Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。
- int STPeriodK - K期間
- int STPeriodD - D期間
- int STPeriodS - S期間
- ENUM_MA_METHOD STMethod - 平滑化手法シグナル線
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aDataClose[] - 指標計算に使用されるデータバッファ
- double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
- double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
- double & aStochMain[] - メインラインの計算値
- double & aStochSignal[] - シグナル線の計算値
追加メソッド：
- int BarsRequiredSignal() - シグナル線の計算に必要なバーの最小数を返します
- int BarsRequiredMain() - メインラインの計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() -指標名の文字列を返します
Test_StochasticOnArray.mq5はCStochasticOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncStochasticOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。
ストキャスティックステクニカル指標は、所定の時間期間にわたった価格帯に相対してセキュリティの価格がどこで決済されたかを比較します。ストキャスティックスは二本の線として表示されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/629
COsMAOnArrayクラスは指標バッファでのOsMA（Moving Average of Oscillator）値の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。IncMACDOnArray
CMACDOnArrayクラスは指標バッファでのMACD（Moving Average Convergence/Divergence）値の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。
CAMAOnArrayクラスは指標バッファでのAMA（Adaptive Moving Average）値の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。IncEROnArray
CEROnArrayクラスは適応型移動平均（ Adaptive Moving Average、AMA）に使用される効率比（Efficiency Ratio、ER）の計算のために設計されています。CEROnArrayクラスの使用例は提供されています。