IncStochasticOnArray - MetaTrader 5程序库
类CStochasticOnArray用来计算指标数据的Stochastic 的值。
使用:
Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:
- int STPeriodK - K 周期;
- int STPeriodD - D 周期;
- int STPeriodS - S 周期.
- ENUM_MA_METHOD STMethod - 平滑方法 信号线。
Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:
- const int aRatesTotal rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数;
- double aDataClose[] - 为计算指标所需close数据的缓存;
- double aDataHigh[] - 为计算指标所需high数据的缓存;
- double aDataLow[] - 为计算指标所需low数据的缓存;
- double & aStochMain[] - 主线计算结果;
- double & aStochSignal[] - 信号线计算结果
附加方法:
- int BarsRequiredSignal() - 返回计算信号线需要的bar的最小数目;
- int BarsRequiredMain() - 返回计算主线需要的bar的最小数目;
- string Name() - 返回指标名.
Test_StochasticOnArray 是一个使用了类CStochasticOnArray的简单指标。 IncStochasticOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。
IncMAOnArray.mqh中的类CMAOnArray需要用到并完成适合的工作，它可以在这里找到。
Stochastic Oscillator 技术指标将一个标的的收盘价格和在某周期的价格范围进行比较。该指标显示为2条线。
