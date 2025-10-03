CodeBaseSezioni
Indicatori

VGridLine_Intraday X3 - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
L'indicatore è progettato per dispiegare una griglia temporale verticale con un passo di tre ore sul grafico di un'attività finanziaria con un timeframe intraday non superiore a H3 (non viene visualizzato sul timeframe a due ore).

Figura 1. Indicatore VGridLine_Intraday_X3

Parametri di input dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+ 
//---- impostazioni generali
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X3"; // Nome della linea
input uint WeeklyTotal=4;                       // Numero di settimane nella storia per il markup
input uint FutureTotal=1;                       // Numero di righe in futuro per il markup

//---- impostazioni per le barre settimanali
input color Line_Color_W=Gold;         // Colore della riga settimanale
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;      // Stile di linea settimanale
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5;    // Spessore della linea settimanale
input bool SetBackground_W=true;       // Visualizzazione di sfondo della riga settimanale
input uint FutureTotal_W=1;            // Numero di righe su una storia futura vuota

//---- impostazioni per le barre giornaliere
input color Line_Color_D=Red;          // Colore della linea del giorno
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;      // Linea stile immagine del giorno
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5;    // Spessore della linea del giorno
input bool SetBackground_D=true;       // Visualizzazione di sfondo delle righe del giorno

//---- impostazioni per le barre intraday (3 ore)
input color Line_Color_D1=Gray;         // Colore della linea a ore 3
input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // Line Style 3 ore.
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;    // Spessore della linea 3 ore
input bool SetBackground_D1=true;       // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 3

//---- impostazioni per le barre intraday (6 ore)
input color Line_Color_D2=Gray;         // Colore della linea a ore 6
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;      // Linea Stile 6 ore
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;    // Spessore della linea a ore 6
input bool SetBackground_D2=true;       // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 6

//---- impostazioni per le barre intraday (9 ore)
input color Line_Color_D3=Gray;         // Colore della linea a ore 9
input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // Linea stile ore 9
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1;    // Spessore della linea a ore 9
input bool SetBackground_D3=true;       // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 9

//---- impostazioni per le barre intraday (12 ore)
input color Line_Color_D4=Magenta;     // Colore della linea delle ore 12
input STYLE Line_Style_D4=SOLID_;     // stile linea delle 12
input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2;   // Spessore della linea a ore 12
input bool SetBackground_D4=true;      // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 12

//---- impostazioni per le barre intraday (15 ore)
input color Line_Color_D5=Gray;         // Colore della linea a ore 15
input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // Stile di linea a ore 15
input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1;    // Spessore della linea 15 ore
input bool SetBackground_D5=true;       // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 15

//---- impostazioni per le barre intraday (18 ore)
input color Line_Color_D6=Blue;        // Colore della linea a ore 18
input STYLE Line_Style_D6=SOLID_;     // Linea stile 18 ore
input ENUM_WIDTH Line_Width_D6=w_2;   // Spessore della linea 18 ore
input bool SetBackground_D6=true;      // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 18

//---- impostazioni per le barre intraday (21 ore)
input color Line_Color_D7=Gray;         // Colore della linea 21 ore
input STYLE Line_Style_D7=DASHDOTDOT_; // Linea 21 ore Stile.
input ENUM_WIDTH Line_Width_D7=w_1;    // Spessore della linea 21 ore
input bool SetBackground_D7=true;       // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 21

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/621

