VGridLine_Intraday X3 - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore è progettato per dispiegare una griglia temporale verticale con un passo di tre ore sul grafico di un'attività finanziaria con un timeframe intraday non superiore a H3 (non viene visualizzato sul timeframe a due ore).
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ //---- impostazioni generali input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X3"; // Nome della linea input uint WeeklyTotal=4; // Numero di settimane nella storia per il markup input uint FutureTotal=1; // Numero di righe in futuro per il markup //---- impostazioni per le barre settimanali input color Line_Color_W=Gold; // Colore della riga settimanale input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // Stile di linea settimanale input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5; // Spessore della linea settimanale input bool SetBackground_W=true; // Visualizzazione di sfondo della riga settimanale input uint FutureTotal_W=1; // Numero di righe su una storia futura vuota //---- impostazioni per le barre giornaliere input color Line_Color_D=Red; // Colore della linea del giorno input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Linea stile immagine del giorno input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5; // Spessore della linea del giorno input bool SetBackground_D=true; // Visualizzazione di sfondo delle righe del giorno //---- impostazioni per le barre intraday (3 ore) input color Line_Color_D1=Gray; // Colore della linea a ore 3 input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // Line Style 3 ore. input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // Spessore della linea 3 ore input bool SetBackground_D1=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 3 //---- impostazioni per le barre intraday (6 ore) input color Line_Color_D2=Gray; // Colore della linea a ore 6 input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // Linea Stile 6 ore input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // Spessore della linea a ore 6 input bool SetBackground_D2=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 6 //---- impostazioni per le barre intraday (9 ore) input color Line_Color_D3=Gray; // Colore della linea a ore 9 input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // Linea stile ore 9 input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // Spessore della linea a ore 9 input bool SetBackground_D3=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 9 //---- impostazioni per le barre intraday (12 ore) input color Line_Color_D4=Magenta; // Colore della linea delle ore 12 input STYLE Line_Style_D4=SOLID_; // stile linea delle 12 input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2; // Spessore della linea a ore 12 input bool SetBackground_D4=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 12 //---- impostazioni per le barre intraday (15 ore) input color Line_Color_D5=Gray; // Colore della linea a ore 15 input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // Stile di linea a ore 15 input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1; // Spessore della linea 15 ore input bool SetBackground_D5=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 15 //---- impostazioni per le barre intraday (18 ore) input color Line_Color_D6=Blue; // Colore della linea a ore 18 input STYLE Line_Style_D6=SOLID_; // Linea stile 18 ore input ENUM_WIDTH Line_Width_D6=w_2; // Spessore della linea 18 ore input bool SetBackground_D6=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 18 //---- impostazioni per le barre intraday (21 ore) input color Line_Color_D7=Gray; // Colore della linea 21 ore input STYLE Line_Style_D7=DASHDOTDOT_; // Linea 21 ore Stile. input ENUM_WIDTH Line_Width_D7=w_1; // Spessore della linea 21 ore input bool SetBackground_D7=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 21
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/621
