Класс CStochasticOnArray предназначен для расчета значений индикатора Stochastic по индикаторным буферам.



Применение:



В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

int STPeriodK - период K;

- период K; int STPeriodD - период D;

- период D; int STPeriodS - период S.

- период S. ENUM_MA_METHOD STMethod - метод сглаживания сигнальной линии.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная rates_total из параметров функции OnCalculate(); const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;

- буфер с данными Close для расчета индикатора; double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;

- буфер с данными High для расчета индикатора; double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;

- буфер с данными Low для расчета индикатора; double & aStochMain[] - буфер с рассчитанным значением главное линии;

- буфер с рассчитанным значением главное линии; double & aStochSignal[] - буфер с рассчитанным значением сигнальной линии.

Дополнительные методы:

int BarsRequiredSignal() - возвращает минимальное количество баров для расчета сигнальной линии;

- возвращает минимальное количество баров для расчета сигнальной линии; int BarsRequiredMain() - возвращает минимальное количество баров для расчета главной линии;

- возвращает минимальное количество баров для расчета главной линии; string Name() - возвращает строку с именем индикатора.



Файл Test_StochasticOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CStochasticOnArray. Файл IncStochasticOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).



Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический Индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями.