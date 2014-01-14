Participe de nossa página de fãs
IncStochasticOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
1053
A classe CStochasticOnArray foi projetada para o cálculo do indicador Estocástico sobre os buffers de indicadores.
Uso:
O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:
- int STPeriodK - Período de K;
- int STPeriodD - Período de D;
- int STPeriodS - Período de S.
- ENUM_MA_METHOD STMethod - método de suavização da linha de sinal.
O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aDataClose[] - O buffer com os dados utilizados para o cálculo de indicadores;
- double aDataHigh[] - Buffer intermediário para МА rápido;
- double aDataLow[] - Buffer intermediário para МА lento;
- double & aStochMain[] - Valor calculado da principal linha de MACD;
- double & aStochSignal[] - Valor calculado da linha de sinal MACD.
Métodos adicionais:
- int BarsRequiredSignal() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha de sinal;
- int BarsRequiredMain() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha principal;
- string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador.
Test_StochasticOnArray.mq5 é um indicador de exemplo do uso da classe CStochasticOnArray. O arquivo IncStochasticOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).
A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.
O Indicador Técnico Oscilador Estocástico compara o preço de fechamento de um ativo com seu intervalo de preços durante um determinado período de tempo. O Oscilador Estocástico é exibido como duas linhas.
