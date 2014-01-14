A classe CStochasticOnArray foi projetada para o cálculo do indicador Estocástico sobre os buffers de indicadores.

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

int STPeriodK - Período de K;

- Período de K; int STPeriodD - Período de D;

- Período de D; int STPeriodS - Período de S.

- Período de S. ENUM_MA_METHOD STMethod - método de suavização da linha de sinal.

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();

- variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate(); double aDataClose[] - O buffer com os dados utilizados para o cálculo de indicadores;

- O buffer com os dados utilizados para o cálculo de indicadores; double aDataHigh[] - Buffer intermediário para МА rápido;

- Buffer intermediário para МА rápido; double aDataLow[] - Buffer intermediário para МА lento;

- Buffer intermediário para МА lento; double & aStochMain[] - Valor calculado da principal linha de MACD;

- Valor calculado da principal linha de MACD; double & aStochSignal[] - Valor calculado da linha de sinal MACD.

Métodos adicionais:

int BarsRequiredSignal() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha de sinal;

- Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha de sinal; int BarsRequiredMain() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha principal;

- Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha principal; string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador.

Test_StochasticOnArray.mq5 é um indicador de exemplo do uso da classe CStochasticOnArray. O arquivo IncStochasticOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).



A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.

O Indicador Técnico Oscilador Estocástico compara o preço de fechamento de um ativo com seu intervalo de preços durante um determinado período de tempo. O Oscilador Estocástico é exibido como duas linhas.