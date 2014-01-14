CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncStochasticOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) visualização
incstochasticonarray.mqh (4.33 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_stochasticonarray.mq5 (3.09 KB) visualização
A classe CStochasticOnArray foi projetada para o cálculo do indicador Estocástico sobre os buffers de indicadores.

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

  • int STPeriodK - Período de K;
  • int STPeriodD - Período de D;
  • int STPeriodS - Período de S.
  • ENUM_MA_METHOD STMethod - método de suavização da linha de sinal.

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aDataClose[] - O buffer com os dados utilizados para o cálculo de indicadores;
  • double aDataHigh[] - Buffer intermediário para МА rápido;
  • double aDataLow[] - Buffer intermediário para МА lento;
  • double & aStochMain[] - Valor calculado da principal linha de MACD;
  • double & aStochSignal[] - Valor calculado da linha de sinal MACD.

Métodos adicionais:

  • int BarsRequiredSignal() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha de sinal;
  • int BarsRequiredMain() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha principal;
  • string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador.

Test_StochasticOnArray.mq5 é um indicador de exemplo do uso da classe CStochasticOnArray. O arquivo IncStochasticOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.

O Indicador Técnico Oscilador Estocástico compara o preço de fechamento de um ativo com seu intervalo de preços durante um determinado período de tempo. O Oscilador Estocástico é exibido como duas linhas.

Exemplo de uso da classe CStochasticOnArray

