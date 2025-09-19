CodeBaseSezioni
ZigZag su Parabolica + Fibo + Canale - indicatore per MetaTrader 5

Si tratta di una versione migliorata dell 'indicatore ZigZag basata sulle letture dell'indicatore tecnico Parabolic SAR, che aggiunge la possibilità di costruire livelli Fibo sull'ultimo e sul penultimo top dell'indicatore e un canale costruito su tre top a zigzag consecutivi con la selezione di questi top.

Indicatore ZigZag su Parabolica + Fibo + Canale

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parametri di ingresso dell'indicatore iSAR |
//+----------------------------------------------+ 
input double Step=0.02;          // Passo SAR.
input double Maximum=0.2;        // SAR massimo
input bool ExtremumsShift=true;  // Flag di spostamento dei vertici
//+----------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso della costruzione del canale |
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                        // Numero del primo vertice (0,1,2,3...)
input color Upper_color=DarkViolet;               // Colore della linea superiore del canale
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;      // Stile della linea superiore del canale
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                // Spessore della linea di canale superiore
input color Middle_color=Blue;                    // Il colore della linea centrale
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Stile Midline
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;               // Spessore della linea centrale
input color Lower_color=MediumVioletRed;          // Colore della linea di canale inferiore
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;      // Stile di fondo del canale
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                // Spessore della linea di fondo del canale
//+----------------------------------------------+ 
//|| Parametri di input per la costruzione dei livelli di Fibo |
//+----------------------------------------------+ 
//---- proprietà di Fibo sull'ultimo vertice
input bool DynamicFiboFlag=true;                       // Bandiera di visualizzazione DynamicFibo 
input color DynamicFibo_color=DeepPink;                // Colore DynamicFibo 
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Stile DynamicFibo 
input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1;               // Spessore della linea DynamicFibo 
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                     // Fascio dinamicoFibo 
//---- proprietà del Fibo sul penultimo picco
input bool StaticFiboFlag=true;                        // Flag di visualizzazione di StaticFibo
input color StaticFibo_color=Teal;                     // Colore staticoFibo
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;       // Stile StaticFibo
input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1;                // Spessore della linea StaticFibo
input bool StaticFibo_AsRay=false;                     // Fascio staticoFibo

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/585

