ZigZag su Parabolica + Fibo + Canale - indicatore per MetaTrader 5
Si tratta di una versione migliorata dell 'indicatore ZigZag basata sulle letture dell'indicatore tecnico Parabolic SAR, che aggiunge la possibilità di costruire livelli Fibo sull'ultimo e sul penultimo top dell'indicatore e un canale costruito su tre top a zigzag consecutivi con la selezione di questi top.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+----------------------------------------------+ //| Parametri di ingresso dell'indicatore iSAR | //+----------------------------------------------+ input double Step=0.02; // Passo SAR. input double Maximum=0.2; // SAR massimo input bool ExtremumsShift=true; // Flag di spostamento dei vertici //+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso della costruzione del canale | //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // Numero del primo vertice (0,1,2,3...) input color Upper_color=DarkViolet; // Colore della linea superiore del canale input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // Stile della linea superiore del canale input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // Spessore della linea di canale superiore input color Middle_color=Blue; // Il colore della linea centrale input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Stile Midline input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // Spessore della linea centrale input color Lower_color=MediumVioletRed; // Colore della linea di canale inferiore input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // Stile di fondo del canale input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // Spessore della linea di fondo del canale //+----------------------------------------------+ //|| Parametri di input per la costruzione dei livelli di Fibo | //+----------------------------------------------+ //---- proprietà di Fibo sull'ultimo vertice input bool DynamicFiboFlag=true; // Bandiera di visualizzazione DynamicFibo input color DynamicFibo_color=DeepPink; // Colore DynamicFibo input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Stile DynamicFibo input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1; // Spessore della linea DynamicFibo input bool DynamicFibo_AsRay=true; // Fascio dinamicoFibo //---- proprietà del Fibo sul penultimo picco input bool StaticFiboFlag=true; // Flag di visualizzazione di StaticFibo input color StaticFibo_color=Teal; // Colore staticoFibo input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // Stile StaticFibo input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1; // Spessore della linea StaticFibo input bool StaticFibo_AsRay=false; // Fascio staticoFibo
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/585
