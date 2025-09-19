Unisciti alla nostra fan page
JFatlAccelerazione_HTF - indicatore per MetaTrader 5
- 38
-
Questo indicatore mostra la direzione dell'accelerazione del prezzo di JFatlAcceleration da un timeframe più grande a uno più piccolo.
Inoltre, l'indicatore fornisce avvisi sulla direzione dell'accelerazione corrente a ogni cambio di barra del timeframe più grande. Per visualizzare l'accelerazione vengono utilizzati due colori di frecce. Se l'accelerazione è maggiore di zero e sta crescendo, il colore della freccia verso l'alto è salato, se l'accelerazione è positiva e il suo valore è in calo, il colore della freccia è giallo. È vero anche il contrario. Se l'accelerazione è inferiore a zero e sta diminuendo, il colore della freccia verso il basso è rosso, se l'accelerazione è negativa e il suo valore è crescente, il colore della freccia è rosa.
Va tenuto presente che questo indicatore non visualizza la direzione della tendenza attuale in quanto tale, ma solo la sua derivata seconda, o accelerazione, quindi è meglio filtrare le letture di questo indicatore con qualche indicatore di tendenza!
Affinché l'indicatore funzioni, il file compilato dell'indicatore ColorJFatlAcceleration deve essere presente nella cartella MQL5´Indicators del terminale client. L'indicatore ColorJFatlAcceleration utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/580
