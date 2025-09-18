L'EA identifica i setup commerciali aspettando che un numero definito dall'utente di indicatori (ad esempio, 2 su 3) mostrino contemporaneamente una divergenza. Questo approccio di conferma multistrato filtra il rumore del mercato. Caratteristiche principali: Triple Confirmation Engine: Analizza la divergenza di RSI, MACD e Stocastico. Filtri avanzati: Filtro Trend (MA) e Filtro Volume opzionali per una qualità superiore del segnale. Personalizzazione completa: Controllo di tutte le impostazioni degli indicatori, della sensibilità alle divergenze e della logica di trading. Gestione professionale del rischio: Utilizzate lotti fissi o una gestione del denaro basata sulla percentuale con SL/TP.

Una libreria JSON potente e ricca di funzionalità per MQL5, progettata per offrire un'esperienza di sviluppo moderna simile a quella di Python/JS.