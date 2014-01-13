代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

抛物线之上的 ZigZag + Fibo + 通道 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
6096
等级:
(43)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

描述：

这是一个强化版的 ZigZag 基于抛物线 SAR 技术指标，并且利用指标的最后两个峰值建立 Fibo 级别线，利用选择的连续三个峰值建立通道。

抛物线之上的 ZigZag + Fibo + 通道

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+ 
//| iSAR 指标输入参数                              |
//+----------------------------------------------+ 
input double Step=0.02;          // SAR 步长
input double Maximum=0.2;        // SAR 最大
input bool ExtremumsShift=true;  // 极值位移标志
//+----------------------------------------------+ 
//| 通道创建输入参数                               |
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                        // 第一极值数 (0,1,2,3...)
input color Upper_color=DarkViolet;               // 通道上边线颜色/s24>
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;      // 通道上边线线型
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                // 通道上边线线宽
input color Middle_color=Blue;                    // 中线颜色
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // <s40中线线型
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;               // 中线宽度
input color Lower_color=MediumVioletRed;          // 通道下边线颜色
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;      // 通道下边线线型
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                // 通道下边线线宽
//+----------------------------------------------+ 
//| Fibo 级别生成输入参数                          |
//+----------------------------------------------+ 
//---- Fibo 在最后极值的属性
input bool DynamicFiboFlag=true;                       // 动态 Fibo 显示标志 
input color DynamicFibo_color=DeepPink;                // 动态 Fibo颜色
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 动态 Fibo 线型
input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1;               // 动态 Fibo 线宽 
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                     // 动态 Fibo 射线
//---- Fibo 在第二极值的属性
input bool StaticFiboFlag=true;                        // 静态 Fibo 显示标志
input color StaticFibo_color=Teal;                     // 静态 Fibo 颜色
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;       // 静态 Fibo 线型
input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1;                // 静态 Fibo 线宽
input bool StaticFibo_AsRay=false;                     // 静态 Fibo 射线

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/585

三极点 Butterworth 滤波器 三极点 Butterworth 滤波器

三极点 Butterworth 滤波器用于均线的平滑计算算法。

TwoPoleButterworthFilter TwoPoleButterworthFilter

两极点 Butterworth 滤波器用于均线的平滑计算算法。

两极点超级平滑滤波器 两极点超级平滑滤波器

两极点超级平滑滤波器出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"，在本指标中用于均线计算。

三极点超级平滑滤波器 三极点超级平滑滤波器

三极点超级平滑滤波器出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"，在本指标中用于均线计算。