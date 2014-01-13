请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
抛物线之上的 ZigZag + Fibo + 通道 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 6096
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
描述：
这是一个强化版的 ZigZag 基于抛物线 SAR 技术指标，并且利用指标的最后两个峰值建立 Fibo 级别线，利用选择的连续三个峰值建立通道。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| iSAR 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input double Step=0.02; // SAR 步长 input double Maximum=0.2; // SAR 最大 input bool ExtremumsShift=true; // 极值位移标志 //+----------------------------------------------+ //| 通道创建输入参数 | //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // 第一极值数 (0,1,2,3...) input color Upper_color=DarkViolet; // 通道上边线颜色/s24> input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // 通道上边线线型 input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // 通道上边线线宽 input color Middle_color=Blue; // 中线颜色 input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // <s40中线线型 input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // 中线宽度 input color Lower_color=MediumVioletRed; // 通道下边线颜色 input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // 通道下边线线型 input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // 通道下边线线宽 //+----------------------------------------------+ //| Fibo 级别生成输入参数 | //+----------------------------------------------+ //---- Fibo 在最后极值的属性 input bool DynamicFiboFlag=true; // 动态 Fibo 显示标志 input color DynamicFibo_color=DeepPink; // 动态 Fibo颜色 input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 动态 Fibo 线型 input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1; // 动态 Fibo 线宽 input bool DynamicFibo_AsRay=true; // 动态 Fibo 射线 //---- Fibo 在第二极值的属性 input bool StaticFiboFlag=true; // 静态 Fibo 显示标志 input color StaticFibo_color=Teal; // 静态 Fibo 颜色 input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // 静态 Fibo 线型 input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1; // 静态 Fibo 线宽 input bool StaticFibo_AsRay=false; // 静态 Fibo 射线
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/585
三极点 Butterworth 滤波器
三极点 Butterworth 滤波器用于均线的平滑计算算法。TwoPoleButterworthFilter
两极点 Butterworth 滤波器用于均线的平滑计算算法。
两极点超级平滑滤波器
两极点超级平滑滤波器出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"，在本指标中用于均线计算。三极点超级平滑滤波器
三极点超级平滑滤波器出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"，在本指标中用于均线计算。