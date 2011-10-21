CodeBaseРазделы
Индикаторы

ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
8268
Рейтинг:
(43)
Опубликован:
Обновлен:
Это улучшенная версия индикатора ZigZag на основе показаний технического индикатора Parabolic SAR, в которую добавлены возможность строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах индикатора и канал, построенный на трех последовательно идущих вершинах зигзага с выбором этих вершин.

Индикатор ZigZag On Parabolic + Fibo + Channel

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры индикатора iSAR            |
//+----------------------------------------------+ 
input double Step=0.02;          // SAR шаг
input double Maximum=0.2;        // SAR максимум
input bool ExtremumsShift=true;  // Флаг сдвига вершины
//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры построения канала          |
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                        // Номер первой вершины (0,1,2,3...)
input color Upper_color=DarkViolet;               // Цвет верхней линии канала
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;      // Стиль верхней линии канала
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                // Толщина верхней линии канала
input color Middle_color=Blue;                    // Цвет средней линии
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль средней линии
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;               // Толщина средней линии
input color Lower_color=MediumVioletRed;          // Цвет нижней линии канала
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;      // Стиль нижней линии канала
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                // Толщина нижней линии канала
//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры построения Фибо уровней    |
//+----------------------------------------------+ 
//---- свойства Fibo на последней вершине
input bool DynamicFiboFlag=true;                       // Флаг отображения DynamicFibo 
input color DynamicFibo_color=DeepPink;                // Цвет DynamicFibo 
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль DynamicFibo 
input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1;               // Толщина линии DynamicFibo 
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                     // Луч DynamicFibo 
//---- свойства Fibo на предпоследней вершине
input bool StaticFiboFlag=true;                        // Флаг отображения StaticFibo
input color StaticFibo_color=Teal;                     // Цвет StaticFibo
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;       // Стиль StaticFibo
input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1;                // Толщина линии StaticFibo
input bool StaticFibo_AsRay=false;                     // Луч StaticFibo
