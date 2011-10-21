Это улучшенная версия индикатора ZigZag на основе показаний технического индикатора Parabolic SAR, в которую добавлены возможность строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах индикатора и канал, построенный на трех последовательно идущих вершинах зигзага с выбором этих вершин.

Входные параметры индикатора: