ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 8268
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Это улучшенная версия индикатора ZigZag на основе показаний технического индикатора Parabolic SAR, в которую добавлены возможность строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах индикатора и канал, построенный на трех последовательно идущих вершинах зигзага с выбором этих вершин.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора iSAR | //+----------------------------------------------+ input double Step=0.02; // SAR шаг input double Maximum=0.2; // SAR максимум input bool ExtremumsShift=true; // Флаг сдвига вершины //+----------------------------------------------+ //| Входные параметры построения канала | //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // Номер первой вершины (0,1,2,3...) input color Upper_color=DarkViolet; // Цвет верхней линии канала input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // Стиль верхней линии канала input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // Толщина верхней линии канала input color Middle_color=Blue; // Цвет средней линии input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль средней линии input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // Толщина средней линии input color Lower_color=MediumVioletRed; // Цвет нижней линии канала input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // Стиль нижней линии канала input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // Толщина нижней линии канала //+----------------------------------------------+ //| Входные параметры построения Фибо уровней | //+----------------------------------------------+ //---- свойства Fibo на последней вершине input bool DynamicFiboFlag=true; // Флаг отображения DynamicFibo input color DynamicFibo_color=DeepPink; // Цвет DynamicFibo input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль DynamicFibo input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1; // Толщина линии DynamicFibo input bool DynamicFibo_AsRay=true; // Луч DynamicFibo //---- свойства Fibo на предпоследней вершине input bool StaticFiboFlag=true; // Флаг отображения StaticFibo input color StaticFibo_color=Teal; // Цвет StaticFibo input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // Стиль StaticFibo input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1; // Толщина линии StaticFibo input bool StaticFibo_AsRay=false; // Луч StaticFibo
