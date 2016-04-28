CodeBaseKategorien
ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel - Indikator für den MetaTrader 5

Beschreibung:

Dies ist eine erweiterte Version des ZigZag on Parabolic Indikators mit den zusätzliche Möglichkeiten, die Fibo-Level auf den letzten zwei Spitzen zu erzeugen und, durch die Verwendung von drei aufeinander folgenden wählbaren ZigZag-Spitzen, zu zeichnen.

ZigZag On Parabolic + Fibo + Channel

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+ 
//| iSAR Indikator Eingabe Parameter             |
//+----------------------------------------------+ 
input double Step=0.02;          // SAR Schrittweite
input double Maximum=0.2;        // SAR Maximum
input bool ExtremumsShift=true;  // Extrema verschiebbar
//+----------------------------------------------+ 
//| Kanalerstellung Eingabe Parameter            |
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                           // Index der ersten Spitze (0,1,2,3...)
input color Upper_color=DarkViolet;                  // Farbe der oberen Kanalgrenze
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;       // Stil der oberen Kanalgrenze
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                    // Weite der oberen Kanalgrenze
input color Middle_color=Blue;                       // Farbe der mittleren Kanallinie
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Stil der mittleren Kanallinie
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;                   // Weite der mittleren Kanallinie
input color Lower_color=MediumVioletRed;             // Farbe der unteren Kanalgrenze
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;       // Stil der unteren Kanalgrenze
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                    // Weite der unteren Kanalgrenze
//+----------------------------------------------+ 
//| Fibo-Level-Berechnung Eingabe Parameter      |
//+----------------------------------------------+ 
//---- Fibo Eigenschaften des letzten Extremums
input bool DynamicFiboFlag=true;                          // DynamicFibo anzeigen? 
input color DynamicFibo_color=DeepPink;                   // DynamicFibo Farbe
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // DynamicFibo Stil
input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1;                   // DynamicFibo Liniendicke
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                        // DynamicFibo als Strahl
//---- Fibo Eigenschaften des vorletzten Extremums
input bool StaticFiboFlag=true;                           // StaticFibo anzeigen? 
input color StaticFibo_color=Teal;                        // StaticFibo Farbe
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;        // StaticFibo Stil
input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1;                    // StaticFibo Liniendicke
input bool StaticFibo_AsRay=false;                        // StaticFibo als Strahl

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/585

Drei Pol Butterworth-Filter Drei Pol Butterworth-Filter

Der drei Pol Butterworth-Filter wird für die Glättung zur Berechnung dieses gleitenden Durchschnitts verwendet.

TwoPoleButterworthFilter TwoPoleButterworthFilter

Der zwei Pol Butterworth-Filter wird für die Glättung zur Berechnung dieses gleitenden Durchschnitts verwendet.

XADX XADX

Aussagekräftigerer Average Directional Index (ADX) Indikator mit der Möglichkeit einer Auswahl von 10 Varianten zur Glättung.

Geglättete Kerzen HTF Geglättete Kerzen HTF

Der Indikator zeigt die "gemittelten" Kerzen eines höheren Zeitrahmens auf einem kleineren.