ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel - Indikator für den MetaTrader 5
Beschreibung:
Dies ist eine erweiterte Version des ZigZag on Parabolic Indikators mit den zusätzliche Möglichkeiten, die Fibo-Level auf den letzten zwei Spitzen zu erzeugen und, durch die Verwendung von drei aufeinander folgenden wählbaren ZigZag-Spitzen, zu zeichnen.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| iSAR Indikator Eingabe Parameter | //+----------------------------------------------+ input double Step=0.02; // SAR Schrittweite input double Maximum=0.2; // SAR Maximum input bool ExtremumsShift=true; // Extrema verschiebbar //+----------------------------------------------+ //| Kanalerstellung Eingabe Parameter | //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // Index der ersten Spitze (0,1,2,3...) input color Upper_color=DarkViolet; // Farbe der oberen Kanalgrenze input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // Stil der oberen Kanalgrenze input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // Weite der oberen Kanalgrenze input color Middle_color=Blue; // Farbe der mittleren Kanallinie input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Stil der mittleren Kanallinie input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // Weite der mittleren Kanallinie input color Lower_color=MediumVioletRed; // Farbe der unteren Kanalgrenze input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // Stil der unteren Kanalgrenze input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // Weite der unteren Kanalgrenze //+----------------------------------------------+ //| Fibo-Level-Berechnung Eingabe Parameter | //+----------------------------------------------+ //---- Fibo Eigenschaften des letzten Extremums input bool DynamicFiboFlag=true; // DynamicFibo anzeigen? input color DynamicFibo_color=DeepPink; // DynamicFibo Farbe input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // DynamicFibo Stil input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1; // DynamicFibo Liniendicke input bool DynamicFibo_AsRay=true; // DynamicFibo als Strahl //---- Fibo Eigenschaften des vorletzten Extremums input bool StaticFiboFlag=true; // StaticFibo anzeigen? input color StaticFibo_color=Teal; // StaticFibo Farbe input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // StaticFibo Stil input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1; // StaticFibo Liniendicke input bool StaticFibo_AsRay=false; // StaticFibo als Strahl
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/585
