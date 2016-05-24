コードベースセクション
説明：

これはパラボリックSARに基づいたジグザグテクニカル指標の改良版で、最後の二つのインディケータピークでのFIBOレベルの構築およびこれらのピークの選択におく3つの連続したジグザグのピークを使用して生成されたチャネルの構築の可能性が追加されています。

ZigZag On Parabolic + Fibo + Channel

インディケータの入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+ 
//| iSARインディケータの入力パラメータ             |
//+----------------------------------------------+ 
input double Step=0.02;          // SARピッチ
input double Maximum=0.2;        // SAR最高値
input bool ExtremumsShift=true;  // 極値シフトのフラグ
//+----------------------------------------------+ 
//| チャネル作成の入力パラメータ            |
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                        // 1番目の極値の数（0、1、2、3...）
input color Upper_color=DarkViolet;               // 上部チャネルの線の色
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;      // 上部チャネルの線のスタイル
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                // 上部チャネルの線の幅
input color Middle_color=Blue;                    // 中央線の色
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 中央線のスタイル
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;               // 中央線の幅
input color Lower_color=MediumVioletRed;          // 下部チャネルの線の色
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;      // 下部チャネルの線のスタイル
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                // 下部チャネルの線の幅
//+----------------------------------------------+ 
//| フィボレベル生成の入力パラメータ      |
//+----------------------------------------------+ 
//---- 1番目の極値でのフィボのプロパティ
input bool DynamicFiboFlag=true;                       // DynamicFibo表示フラグ 
input color DynamicFibo_color=DeepPink;                // DynamicFibo色
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // DynamicFiboスタイル
input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1;               // DynamicFibo線の幅 
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                     // DynamicFiboレイ
//---- 2番目から最後の極値でのフィボのプロパティ
input bool StaticFiboFlag=true;                        // StaticFibo 表示フラ具
input color StaticFibo_color=Teal;                     // StaticFiboの色
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;       // StaticFibo のスタイル
input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1;                // StaticFiboの線の幅
input bool StaticFibo_AsRay=false;                     // StaticFiboのレイ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/585

