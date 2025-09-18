Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Filtro Super Smoother a due poli - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 46
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Per calcolare la media mobile, questo indicatore utilizza un filtro di super lisciatura del 2° ordine tratto dal libro di John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/588
Per calcolare la media mobile, questo indicatore utilizza un super filtro di lisciatura del 3° ordine tratto dal libro di John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".Multi_Divergence_EA
L'EA identifica i setup commerciali aspettando che un numero definito dall'utente di indicatori (ad esempio, 2 su 3) mostrino contemporaneamente una divergenza. Questo approccio di conferma multistrato filtra il rumore del mercato. Caratteristiche principali: Triple Confirmation Engine: Analizza la divergenza di RSI, MACD e Stocastico. Filtri avanzati: Filtro Trend (MA) e Filtro Volume opzionali per una qualità superiore del segnale. Personalizzazione completa: Controllo di tutte le impostazioni degli indicatori, della sensibilità alle divergenze e della logica di trading. Gestione professionale del rischio: Utilizzate lotti fissi o una gestione del denaro basata sulla percentuale con SL/TP.
Un indicatore che visualizza la direzione del tasso di variazione del prezzo di JFatlSpeed da un timeframe più grande a uno più piccolo.Spread lister - current, min, max
EA Spread lister mostra i valori attuali, minimi e massimi per tutti i simboli/strumenti.