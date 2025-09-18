Questo indicatore visualizza la direzione dell'accelerazione del prezzo di JFatlSpeed da un timeframe più grande a uno più piccolo.

Inoltre, l'indicatore fornisce avvisi sulla direzione della velocità corrente ad ogni cambio di barra del timeframe più grande.

Per visualizzare la velocità vengono utilizzati punti multicolori. Se la velocità è maggiore di zero e sta crescendo, il colore del punto è salato, se la velocità è positiva e il suo valore è in calo, il colore del punto è giallo. È vero anche il contrario. Se la velocità è inferiore a zero e sta diminuendo, il colore del punto è rosso, con velocità negativa e valore crescente il colore del punto è rosa.

Va tenuto presente che questo indicatore non visualizza la direzione della tendenza attuale, ma solo la sua derivata prima, ovvero la velocità, per cui è meglio filtrare le letture di questo indicatore con qualche indicatore di tendenza.

Affinché l'indicatore funzioni, il file compilato dell'indicatore ColorJFatlSpeed deve essere presente nella cartella MQL5\Indicators del terminale client. L'indicatore ColorJFatlSpeed utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".