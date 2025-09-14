Unisciti alla nostra fan page
Momento adattivo attenuato - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 68
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
Witold Wozniak
Adaptive Momentum dal libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" di John Ehlers.
Affinché l'indicatore funzioni, nella cartella terminal_data_folder\MQL5/Indicators deve essere disponibile un file CyclePeriod compilato.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/578
