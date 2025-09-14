CodeBaseSezioni
Witold Wozniak
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Il vero autore:

Witold Wozniak

Adaptive Momentum dal libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" di John Ehlers.

Affinché l'indicatore funzioni, nella cartella terminal_data_folder\MQL5/Indicators deve essere disponibile un file CyclePeriod compilato.

Indicatore di Momentum adattivo lisciato


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/578

