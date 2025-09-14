L'idea di prendere in considerazione le correlazioni tra diversi asset finanziari non è nuova e sarebbe interessante implementare un algoritmo che si basi sull'analisi di tali modelli.

In questo caso, abbiamo implementato un automa multivaluta basato sull'articolo "Risonanze - una nuova classe di indicatori tecnici" di Vasily Yakimkin, tratto dalle riviste "Currency Speculator", №04 (parte 1) e №05 (parte 2) del 2001.

L'essenza di questo approccio è in sintesi la seguente. Ad esempio, per studiare il mercato EURUSD non utilizziamo solo le letture di un indicatore per questo asset finanziario, ma anche le letture dello stesso indicatore per gli asset adiacenti a EURUSD - EURJPY e USDJPY.

In questo Expert Advisor, per ricevere i segnali di trading viene utilizzato un indicatore personalizzato multistocastico_exp, che calcola i suoi valori sulla base dell'oscillatore stocastico.

Una descrizione dettagliata del dispositivo di questo Expert Advisor si trova nell'articolo "Creazione di un Expert Advisor per il trading su diversi strumenti".