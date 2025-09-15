Unisciti alla nostra fan page
Canale ZigZag NK - indicatore per MetaTrader 5
In questo indicatore il canale è costruito su tre vertici a zigzag.
L'indicatore è realizzato in due versioni: con la presenza di ZigZag sul grafico (ZigZag_NK_Channel2) e senza (ZigZag_NK_Channel).
Parametri di ingresso:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso della costruzione del canale | //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // Numero del primo vertice (0,1,2,3...) input color Upper_color=DeepSkyBlue; // Colore della linea superiore del canale input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // Stile della linea superiore del canale input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // Spessore della linea di canale superiore input color Middle_color=Teal; // Il colore della linea centrale input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Stile Midline input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // Spessore della linea centrale input color Lower_color=Magenta; // Colore della linea di canale inferiore input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // Stile del fondo del canale input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // Spessore della linea di fondo del canale
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/579
