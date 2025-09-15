CodeBaseSezioni
Indicatori

Canale ZigZag NK - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
60
(25)
In questo indicatore il canale è costruito su tre vertici a zigzag.

L'indicatore è realizzato in due versioni: con la presenza di ZigZag sul grafico (ZigZag_NK_Channel2) e senza (ZigZag_NK_Channel).

Indicatore del canale NK a zig-zag

Parametri di ingresso:

//+----------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+ 
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep =3;
//+----------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso della costruzione del canale |
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                        // Numero del primo vertice (0,1,2,3...)
input color Upper_color=DeepSkyBlue;              // Colore della linea superiore del canale
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;      // Stile della linea superiore del canale
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                // Spessore della linea di canale superiore
input color Middle_color=Teal;                    // Il colore della linea centrale
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Stile Midline
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;               // Spessore della linea centrale
input color Lower_color=Magenta;                  // Colore della linea di canale inferiore
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;      // Stile del fondo del canale
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                // Spessore della linea di fondo del canale

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/579

