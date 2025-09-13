Unisciti alla nostra fan page
Oscillatore stocastico CG - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 47
-
Il vero autore:
Witold Wozniak
Lo Stochastic CG Oscillator è un oscillatore stocastico i cui valori non sono calcolati a partire dalla serie dei prezzi, ma dai valori dell'indicatore CG Oscillator.
L'oscillatore stocastico classico può non rispondere alle variazioni dei cicli o della volatilità dei mercati. Utilizza un periodo di calcolo fisso e non si adatta alla lunghezza del ciclo di mercato che cambia costantemente. L'indicatore Stochastic CG Oscillator non ha questo svantaggio e si adatta alla volatilità attuale del mercato.
L'indicatore si basa sull'articolo "Using The Fisher Transform" di John Ehlers, pubblicato nel novembre 2002 sulla rivista "Technical Analysis Of Stock & Commodities". Il sistema di trading più semplice per lavorare con questo indicatore è simile a quello dell'oscillatore stocastico o dell'RSI.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/544
