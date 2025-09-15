CodeBaseSezioni
Stocastico RSI - indicatore per MetaTrader 5

Pubblicato:
Il vero autore:

Witold Wozniak

Lo Stochastic RSI è un classico oscillatore stocastico i cui valori non sono calcolati dalla serie dei prezzi, ma dai valori dell'indicatore tecnico RSI.

L'RSI classico può non reagire alle variazioni dei cicli o della volatilità dei mercati. Se il mercato entra in una tendenza, l'RSI spesso non riesce a raggiungere il livello appropriato che farebbe scattare il segnale di apertura di un trade nella direzione della tendenza. L'applicazione di un oscillatore stocastico all'RSI crea un indicatore dinamico più in linea con la volatilità attuale.

L'indicatore si basa sull'articolo "Using The Fisher Transform" di John Ehlers, pubblicato nel novembre 2002 sulla rivista "Technical Analysis Of Stock & Commodities". Il sistema di trading più semplice per lavorare con questo indicatore è una completa analogia con l'oscillatore stocastico o l'RSI.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (che deve essere copiata nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del funzionamento è stata pubblicata nell'articolo "Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore stocastico RSI

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/541

