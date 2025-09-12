Unisciti alla nostra fan page
Oscillatore CG adattivo - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 52
-
Il vero autore:
Witold Wozniak
L'Adaptive CG Oscillator è un oscillatore CG che si adatta ai cicli di mercato in continua evoluzione di un'attività finanziaria reale.
Gli oscillatori convenzionali richiedono un costante adeguamento del periodo di mediazione alle attuali condizioni di mercato. In questo indicatore tale adeguamento viene effettuato automaticamente. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di un indicatore aggiuntivo CyclePeriod, che calcola il periodo di mediazione dell'indicatore in base allo stato attuale del mercato.
L'indicatore si basa sull'articolo "Using The Fisher Transform" di John Ehlers, pubblicato nel novembre 2002 sulla rivista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Affinché l'indicatore funzioni, il file dell'indicatore CyclePeriod compilato deve essere presente nella cartella MQL5/Indicators del terminale client.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/568
Lo scopo di questo indicatore è quello di misurare la periodicità del processo di variazione del prezzo di un'attività finanziaria. Con l'aiuto dell'indicatore Cycle Period è possibile creare versioni adattive degli oscillatori.Proiezioni giornaliere di portata Pieno
Prevedere gli intervalli di variazione della prossima candela giornaliera per tutte le barre del grafico corrente.
Descrizione dell'indicatore: PTB.mq5 Panoramica: L'indicatore PTB.mq5 per MetaTrader 5 calcola i prezzi alti e bassi a breve e lungo termine, insieme ai livelli di ritracciamento di Fibonacci basati su questi estremi. Caratteristiche: Alti e bassi a breve termine: identifica il supporto e la resistenza immediati su una lunghezza breve definita dall'utente. Alti e bassi a lungo termine: analizza le tendenze di mercato più ampie su un periodo più lungo. Livelli di Fibonacci: Traccia i principali livelli di ritracciamento (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) per individuare potenziali punti di inversione. Parametri di input: shortLength: Numero di candele per il calcolo a breve termine. longLength: Numero di candele per il calcolo a lungo termine. Rappresentazione visiva: Colori e larghezze distinte per ogni linea per differenziare i livelli alto/basso e Fibonacci. Utilizzo: Aiuta i trader a identificare i punti di entrata/uscita e a monitorare le tendenze del mercato sulla base dei livelli di prezzo storici.Code To Check And Delete Chart Objects For MT5
- Lo script analizza il grafico corrente alla ricerca di eventuali oggetti grafici disponibili, - li conta e li elimina di conseguenza - e registra i nomi degli oggetti sul grafico.