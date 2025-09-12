Descrizione dell'indicatore: PTB.mq5 Panoramica: L'indicatore PTB.mq5 per MetaTrader 5 calcola i prezzi alti e bassi a breve e lungo termine, insieme ai livelli di ritracciamento di Fibonacci basati su questi estremi. Caratteristiche: Alti e bassi a breve termine: identifica il supporto e la resistenza immediati su una lunghezza breve definita dall'utente. Alti e bassi a lungo termine: analizza le tendenze di mercato più ampie su un periodo più lungo. Livelli di Fibonacci: Traccia i principali livelli di ritracciamento (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) per individuare potenziali punti di inversione. Parametri di input: shortLength: Numero di candele per il calcolo a breve termine. longLength: Numero di candele per il calcolo a lungo termine. Rappresentazione visiva: Colori e larghezze distinte per ogni linea per differenziare i livelli alto/basso e Fibonacci. Utilizzo: Aiuta i trader a identificare i punti di entrata/uscita e a monitorare le tendenze del mercato sulla base dei livelli di prezzo storici.

- Lo script analizza il grafico corrente alla ricerca di eventuali oggetti grafici disponibili, - li conta e li elimina di conseguenza - e registra i nomi degli oggetti sul grafico.