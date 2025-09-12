Unisciti alla nostra fan page
Periodo del ciclo - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 56
-
Il vero autore:
Witold Wozniak
Lo scopo di questo indicatore è quello di misurare la periodicità del processo di variazione del prezzo di un'attività finanziaria.
L'indicatore memorizza nel suo buffer i valori dell'attuale ciclo di mercato, che non sono mai costanti. Questo indicatore è stato progettato per essere utilizzato principalmente negli oscillatori per adattarli al cambiamento dei cicli di mercato e trasformarli in oscillatori adattivi.
L'indicatore si basa sull'articolo "Using The Fisher Transform" di John Ehlers, pubblicato nel novembre 2002 sulla rivista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Per utilizzare questo indicatore nel codice di un altro indicatore (ad esempio, l'oscillatore RVI) è necessario dichiarare la variabile CyclePeriod a livello globale:
//---- dichiarazione delle variabili intere per le maniglie degli indicatori int CP_Handle;
Dopodiché, nel blocco di inizializzazione dell'indicatore RVI si dovrà ottenere l'handle dell'indicatore CyclePeriod:
//---- ottenere la gestione dell'indicatore CyclePeriod CP_Handle=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",Alpha); if(CP_Handle==INVALID_HANDLE) { Print("Impossibile ottenere l'handle dell'indicatore CyclePeriod".); return(1); }
Ora esiste una nuova variabile Alpha, che è il parametro di ingresso dell'indicatore utilizzato e rappresenta il coefficiente di media del periodo. Questa variabile deve diventare una variabile di ingresso dell'indicatore che si sta sviluppando.
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input double Alpha=0.07; // Coefficiente di mediazione dell'indicatore
Ma la precedente variabile di input Lunghezza deve essere rimossa dal numero di parametri di input, rendendola una variabile locale all'interno della funzione OnCalculate().
Per il calcolo della media, l'indicatore utilizza array la cui dimensione è fissata dal valore del parametro Length:
//---- Allocazione della memoria per gli array di variabili ArrayResize(Count,Length); ArrayResize(Value1,Length); ArrayResize(Value2,Length);
Ora il valore di questo parametro cambia, quindi è meglio che le dimensioni di questi array non siano inferiori al valore massimo previsto di questa variabile.
Dopo aver analizzato i grafici dell'indicatore, possiamo assicurarci che questo valore non superi il centinaio, per cui le dimensioni degli array sono esattamente queste:
//---- Allocazione della memoria per gli array di variabili ArrayResize(Count,MAXPERIOD); ArrayResize(Value1,MAXPERIOD); ArrayResize(Value2,MAXPERIOD);
E poi già nel blocco OnCalculate() è necessario ottenere i valori del periodo per la barra corrente dal buffer dell'indicatore personalizzato CyclePeriod e utilizzarli al posto del valore del precedente parametro di input Length.
//---- ciclo di calcolo dell'indicatore principale for(bar=first; bar<rates_total && !IsStopped(); bar++) { //---- copiare i dati appena apparsi nell'array if(CopyBuffer(CP_Handle,0,rates_total-1-bar,4,period)<=0) return(RESET); Length=int(MathFloor((4.0*period[0]+3.0*period[1]+2.0*period[2]+period[3])/20.0)); if(bar<Length) Length=bar; // troncare la media a un numero valido di barre
In questo caso, gli ultimi quattro valori vengono prelevati dal buffer dell'indicatore CyclePeriod e sottoposti a media ponderata lineare, dopodiché il valore ottenuto viene utilizzato come periodo di mediazione Length. Infine, occorre modificare leggermente la riga alla fine del codice dell'indicatore:
if(bar<rates_total-1) Recount_ArrayZeroPos(Count,MAXPERIOD);
Il risultato è un oscillatore RVI adattivo:
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/562
