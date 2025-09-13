Permette di visualizzare facilmente i periodi rialzisti e ribassisti confermati dall'indicatore zigzag utilizzando le vlines. È possibile controllare la visualizzazione dello zigzag, scegliendo di partire dall'inizio del grafico o da un certo numero di barre, nonché la visualizzazione delle etichette che mostrano il prezzo del picco o del minimo, la direzione del periodo passato e la sua ampiezza in pip. Naturalmente, funziona sia sulla finestra principale che sulle sottofinestre. ATTENZIONE!!! Si tratta di un valido aiuto per la comprensione e la calibrazione degli indicatori e per lo sviluppo di strategie, ma non è destinato all'uso diretto. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)

Copia e incolla gli oggetti grafici selezionati tra i grafici tramite gli appunti di Windows come testo. Utilizzare Ctrl+Q su un grafico di origine, quindi Ctrl+J su un grafico di destinazione.