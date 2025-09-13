Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
iBeta - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 55
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore può mostrare la covarianza, la correlazione o il coefficiente beta di due simboli (selezionati dalla variabile Modo1).
Il calcolo può essere effettuato in base al prezzo specificato dal parametro Prezzo. Oltre che direttamente dal prezzo, il calcolo può essere eseguito in base al valore ROC (differenza tra il valore del prezzo corrente e quello precedente) e al ROC% (rapporto tra la differenza tra il valore del prezzo corrente e quello precedente e il valore del prezzo precedente), selezionati dalla variabile Mode2.
Parametri di ingresso:
- Periodi - Periodo in barre;
- Symbol1 - Simbolo 1;
- Symbol2 - Simbolo 2;
- Mode1 - Modalità 1: 0 - covarianza, 1 - beta del simbolo 1, 2 - beta del simbolo 2, 3 - correlazione;
- Prezzo - Prezzo: 0 - Chiusura, 1 - Apertura, 2 - Alto, 3 - Basso, 4 - Mediana, 5 - Tipico, 6 - Ponderato;
- Mode2 - Modalità 2: 0 - Prezzo, 1 - ROC del prezzo, 2 - ROC% del prezzo.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/572
Lo Stochastic CG Oscillator è un oscillatore stocastico i cui valori non sono calcolati a partire dalla serie dei prezzi, ma dai valori dell'indicatore CG Oscillator.XXDPO
Il Detrended Price Oscillator (DPO) mostra lo stato di ipercomprato o ipervenduto del mercato e può essere utilizzato anche per ottenere segnali di acquisto e vendita.
Permette di visualizzare facilmente i periodi rialzisti e ribassisti confermati dall'indicatore zigzag utilizzando le vlines. È possibile controllare la visualizzazione dello zigzag, scegliendo di partire dall'inizio del grafico o da un certo numero di barre, nonché la visualizzazione delle etichette che mostrano il prezzo del picco o del minimo, la direzione del periodo passato e la sua ampiezza in pip. Naturalmente, funziona sia sulla finestra principale che sulle sottofinestre. ATTENZIONE!!! Si tratta di un valido aiuto per la comprensione e la calibrazione degli indicatori e per lo sviluppo di strategie, ma non è destinato all'uso diretto. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)ChartObjectsCopyPaste
Copia e incolla gli oggetti grafici selezionati tra i grafici tramite gli appunti di Windows come testo. Utilizzare Ctrl+Q su un grafico di origine, quindi Ctrl+J su un grafico di destinazione.