CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

ATRPivot - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
84
Valutazioni:
(17)
Pubblicato:
ATRPivot.mq5 (29.09 KB) visualizza
XMA.mq5 (14.24 KB) visualizza
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

L'indicatore ATRPivot costruisce i livelli di supporto e resistenza del prezzo dell'attività sul grafico tenendo conto dell'indicatore tecnico ATR True Range Average.

L'idea stessa di questo indicatore è mutuata dal codice dell'indicatore ATR Channels proposto da Luis Guilherme Damiani.

Questa variante dell'indicatore permette di scegliere l'algoritmo di media, che è la linea media, tra dieci possibili varianti:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile ponderata lineare;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che il parametro Phase ha un significato completamente diverso per i diversi algoritmi di mediazione.

  • Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100;
  • Per T3, è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione;
  • Per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO, mentre per AMA è il periodo dell'EMA lento;
  • Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso ed è pari al valore predefinito di 2. Il fattore di grado per l'AMA è anch'esso fissato a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Indicatore ATRPivot

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/496

Oscillatore XOSMA Oscillatore XOSMA

Istogramma a quattro colori dell'OsMA (Moving Average of Oscillator) con la possibilità di utilizzare diversi algoritmi di media.

WaveTrend WaveTrend

The WaveTrend Indicator (WT) is a powerful technical analysis tool designed to identify trend direction and potential reversal points. It plots two lines, WT1 and WT2 , in a separate window, calculated based on price momentum and smoothed averages.

Profilo di mercato Profilo di mercato

Il Market Profile è uno strumento utilizzato da molti trader di futures per analizzare la distribuzione statistica del prezzo nel tempo, per trovare la zona di prezzo e i valori di controllo per la sessione di trading giornaliera. L'indicatore si basa su un semplice movimento di prezzo e non utilizza gli indicatori standard della piattaforma MetaTrader 5.

Bollinger Bands Crossover Signals Bollinger Bands Crossover Signals

Descrizione dell'indicatore - Bollinger Bands Crossover Signals Nome: Bollinger Bands Crossover Signals Versione: 1.1 Autore: BENALI Link: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benali