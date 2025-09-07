Il Market Profile è uno strumento utilizzato da molti trader di futures per analizzare la distribuzione statistica del prezzo nel tempo, per trovare la zona di prezzo e i valori di controllo per la sessione di trading giornaliera. L'indicatore si basa su un semplice movimento di prezzo e non utilizza gli indicatori standard della piattaforma MetaTrader 5.

Descrizione dell'indicatore - Bollinger Bands Crossover Signals Nome: Bollinger Bands Crossover Signals Versione: 1.1 Autore: BENALI Link: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benali