ATRPivot - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore ATRPivot costruisce i livelli di supporto e resistenza del prezzo dell'attività sul grafico tenendo conto dell'indicatore tecnico ATR True Range Average.
L'idea stessa di questo indicatore è mutuata dal codice dell'indicatore ATR Channels proposto da Luis Guilherme Damiani.
Questa variante dell'indicatore permette di scegliere l'algoritmo di media, che è la linea media, tra dieci possibili varianti:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile ponderata lineare;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che il parametro Phase ha un significato completamente diverso per i diversi algoritmi di mediazione.
- Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100;
- Per T3, è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione;
- Per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO, mentre per AMA è il periodo dell'EMA lento;
- Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso ed è pari al valore predefinito di 2. Il fattore di grado per l'AMA è anch'esso fissato a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/496
