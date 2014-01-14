ATRPivot gera níveis de suporte e resistência considerando o indicador Average True Range (ATR).

A ideia deste indicador foi formada na base do código do indicador Canais ATR desenvolvido por Luis Guilherme Damiani.

A variante apresentada deste indicador famoso permite selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.

Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.



Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor.



Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA.



Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".