Indicatori

Oscillatore XOSMA - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
65
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
colorxosma.mq5 (9.33 KB) visualizza
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5

L'indicatore tecnicoMoving Average of Oscillator ( OsMA) è generalmente la differenza tra l'oscillatore e il valore smussato dell'oscillatore.

In questo caso, la linea principale del MACD viene utilizzata come oscillatore e la linea del segnale come attenuazione.

OSMA = MACD-SIGNAL

Dove:

  • MACD - valore dell'indicatore MACD (istogramma);
  • SIGNAL - valore medio dell'indicatore MACD.

In questo indicatore è possibile modificare i metodi di mediazione dell'istogramma MACD e della sua linea di segnale, potendo scegliere tra dieci possibili varianti:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Indicatore XOSMA

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/550

