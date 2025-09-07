Unisciti alla nostra fan page
Oscillatore XOSMA - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore tecnicoMoving Average of Oscillator ( OsMA) è generalmente la differenza tra l'oscillatore e il valore smussato dell'oscillatore.
In questo caso, la linea principale del MACD viene utilizzata come oscillatore e la linea del segnale come attenuazione.
OSMA = MACD-SIGNAL
Dove:
- MACD - valore dell'indicatore MACD (istogramma);
- SIGNAL - valore medio dell'indicatore MACD.
In questo indicatore è possibile modificare i metodi di mediazione dell'istogramma MACD e della sua linea di segnale, potendo scegliere tra dieci possibili varianti:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/550
