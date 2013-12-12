代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
到包裹
指标

ATRPivot - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2705
等级:
(17)
已发布:
已更新:
atrpivot.mq5 (25.69 KB) 预览
xma.mq5 (11.09 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
ATRPivot 生成支撑与阻力水平，基于 平均真实范围 (ATR) 指标。

ATRPivot 生成支撑与阻力水平，基于 平均真实范围 (ATR) 指标。

本指标的思路形成是依据 ATR 通道 指标，代码由 Luis Guilherme Damiani 开发。

该指标允许选择十种均线变形算法之一的版本:

  1. SMA - 简单移动平均;
  2. EMA - 指数移动平均;
  3. SMMA - 平滑移动平均;
  4. LWMA - 线性加权移动平均;
  5. JJMA - JMA 自适应平均;
  6. JurX - 超线性平滑;
  7. ParMA - 抛物线平滑;
  8. T3 - Tillson 多指数平滑;
  9. VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
  10. AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应当注意的是，Phase 参数对不同的平滑算法具有完全不同的含义。

  • 对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。
  • 对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;
  • 对于 VIDYA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 EMA 周期;
  • 对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，提升功率的比值也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

ATR 轴点指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/496

