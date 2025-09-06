L'RVI di Fisher è un oscillatore i cui valori sono ottenuti mediante la Trasformata Inversa di Fisher dei valori dell'indicatore RVI (Relative Vigor Index).

SAR parabolico ergonomico. L'indicatore proposto aggiunge grandi punti colorati che appaiono a ogni cambio di tendenza, mentre l'indicatore stesso è realizzato in bicromia.

Questo codice fornisce una semplice funzione per l'invio di notifiche push al vostro dispositivo mobile ogni volta che vengono aperte o chiuse operazioni in MetaTrader 5. È progettato per i conti di compensazione (dove è consentita una sola posizione per simbolo).

Questo script MQL5 esporta i dati delle candele per vari timeframe in un file CSV, catturando le informazioni di mercato essenziali come i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura. Analizza le caratteristiche di ogni candela, comprese le dimensioni del corpo e dello stoppino, e calcola ulteriori metriche come i gap della candela. Dopo aver elaborato le ultime 21 barre, notifica all'utente l'avvenuta esportazione dei dati.