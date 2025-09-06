CodeBaseSezioni
PassoMA_NRTR - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
64
(18)
igorad

StepMA, progettato come indicatore NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

  • Acquistare quando la linea dell'indicatore cambia posizione e appare un punto verde. Mantenere posizioni lunghe finché il colore della linea è viola.
  • Vendere quando appare il punto rosso e mantenere posizioni corte finché la linea è gialla.

Indicatore NRTR StepMA

