PassoMA_NRTR - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Il vero autore:
igorad
StepMA, progettato come indicatore NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
Strategia di trading:
- Acquistare quando la linea dell'indicatore cambia posizione e appare un punto verde. Mantenere posizioni lunghe finché il colore della linea è viola.
- Vendere quando appare il punto rosso e mantenere posizioni corte finché la linea è gialla.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/559
SAR parabolico ergonomico. L'indicatore proposto aggiunge grandi punti colorati che appaiono a ogni cambio di tendenza, mentre l'indicatore stesso è realizzato in bicromia.Fisher RVI
L'RVI di Fisher è un oscillatore i cui valori sono ottenuti mediante la Trasformata Inversa di Fisher dei valori dell'indicatore RVI (Relative Vigor Index).
Questo codice fornisce una semplice funzione per l'invio di notifiche push al vostro dispositivo mobile ogni volta che vengono aperte o chiuse operazioni in MetaTrader 5. È progettato per i conti di compensazione (dove è consentita una sola posizione per simbolo).Script to extract Candlesticks data from all time frames to CSV.
Questo script MQL5 esporta i dati delle candele per vari timeframe in un file CSV, catturando le informazioni di mercato essenziali come i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura. Analizza le caratteristiche di ogni candela, comprese le dimensioni del corpo e dello stoppino, e calcola ulteriori metriche come i gap della candela. Dopo aver elaborato le ultime 21 barre, notifica all'utente l'avvenuta esportazione dei dati.