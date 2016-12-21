ATRPivot erstellt Unterstützung-/Widerstandslevel mittels des "Average True Range" (ATR)

Die Idee zu diesem Indikator bildetet sich auf Basis des Indikators ATR Channels, entwickelt von Guilherme Damiani.

Die vorgestellt Variante erlaubt die Auswahl eines Glättungsalgorithmus aus zehn möglichen Optionen:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, der Parameter Phase hat für die verschiedene Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutung.

Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100.



Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung.



Für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es die Periodenzahl des langsamen EMA;



AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.