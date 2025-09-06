Unisciti alla nostra fan page
Fisher RVI - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 52
-
Il vero autore:
Witold Wozniak
Fisher RVI è un oscillatore i cui valori sono ottenuti mediante la Trasformata Inversa di Fisher dei valori dell'indicatoreRelative Vigor Index (RVI).
L'indicatore si basa sull'articolo "Using The Fisher Transform" di John Ehlers, pubblicato nel novembre 2002 sulla rivista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Le regole di trading per operare con questo indicatore sono semplici. Acquistare quando l'indicatore attraversa il livello zero verso l'alto. Vendete quando l'indicatore incrocia il livello zero verso il basso. Si possono anche utilizzare gli incroci dell'indicatore con la sua linea di segnale.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/556
