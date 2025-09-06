CodeBaseSezioni
Indicatori

Fisher RVI - indicatore per MetaTrader 5

Witold Wozniak | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
52
Valutazioni:
(23)
Pubblicato:
Il vero autore:

Witold Wozniak

Fisher RVI è un oscillatore i cui valori sono ottenuti mediante la Trasformata Inversa di Fisher dei valori dell'indicatoreRelative Vigor Index (RVI).

L'indicatore si basa sull'articolo "Using The Fisher Transform" di John Ehlers, pubblicato nel novembre 2002 sulla rivista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Le regole di trading per operare con questo indicatore sono semplici. Acquistare quando l'indicatore attraversa il livello zero verso l'alto. Vendete quando l'indicatore incrocia il livello zero verso il basso. Si possono anche utilizzare gli incroci dell'indicatore con la sua linea di segnale.

Indicatore Fisher RVI

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/556

