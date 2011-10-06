CodeBaseРазделы
ATRPivot - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4329
(17)
Индикатор ATRPivot строит на графике уровни поддержки и сопротивления цены актива с учетом технического индикатора Среднего истинного диапазона ATR.

Сама идея этого индикатора заимствована из кода индикатора ATR Channels, предложенного Luis Guilherme Damiani.

Этот вариант индикатора допускает выбор алгоритма усреднения, являющегося средней линией, из десяти возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл.

  • Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100;
  • Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия;
  • Для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA;
  • Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор ATRPivot

