ATRPivot - индикатор для MetaTrader 5
4329
Индикатор ATRPivot строит на графике уровни поддержки и сопротивления цены актива с учетом технического индикатора Среднего истинного диапазона ATR.
Сама идея этого индикатора заимствована из кода индикатора ATR Channels, предложенного Luis Guilherme Damiani.
Этот вариант индикатора допускает выбор алгоритма усреднения, являющегося средней линией, из десяти возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл.
- Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100;
- Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия;
- Для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA;
- Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Четырехцветная гистограмма осциллятора OsMA (Moving Average of Oscillator) с возможностью использования различных алгоритмов усреднения.StepMA_NRTR
StepMA, выполненная в виде NRTR-индикатора (Nick Rypock Trailing Reverse).
Рыночный профиль (Market Profile)- инструмент, которым пользуются многие фьючерсные трейдеры для анализа статистического распределения цены по времени, нахождения ценовой зоны и контрольных значений для дневной торговой сессии. Индикатор основан на простом ценовом движении и не использует стандартных индикаторов платформы MetaTrader 5.Ichimoku Cloud
Урезанный индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo), от которого осталось только облако.