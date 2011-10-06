Рыночный профиль (Market Profile)- инструмент, которым пользуются многие фьючерсные трейдеры для анализа статистического распределения цены по времени, нахождения ценовой зоны и контрольных значений для дневной торговой сессии. Индикатор основан на простом ценовом движении и не использует стандартных индикаторов платформы MetaTrader 5.

Урезанный индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo), от которого осталось только облако.