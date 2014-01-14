ATRPivot genera niveles de soporte y resistencia mediante el indicador Average True Range - Rango Medio Verdadero (ATR).

La idea de este indicador se formó sobre la base del indicador Canales ATR desarrollado por Luis Guilherme Damiani.

La variante presentada de este indicador permite seleccionar el algoritmo de suavizado de entre diez opciones disponibles:

SMA - Media móvil simple EMA - Media móvil exponencial SMMA - Media móvil suavizada LWMA - Media móvil lineal ponderada JJMA - Media adaptable JMA JurX - Suavizado ultralineal ParMA - Alisado parabólico T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson VIDYA - Suavizado usando el algoritmo de Tushar Chande AMA - Suavizado usando el algoritmo de Perry Kaufman

Cabe señalar que el parámetro Phase tiene significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado.

Para JMA se trata de una fase variable externa que varía de -100 a +100.



Para T3 es un factor de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización;



Para VIDYA es el periodo del oscilador CMO, para AMA es el periodo de la EMA lenta;



Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo que por defecto es igual a 2. El factor para elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.

El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".