TrendCatcher FVG – Indicatore per Fair Value Gap (MT4)

25 settembre 2025, 16:04
Luca Enrico Mattei
12

Ciao Traders,

I Fair Value Gaps (FVG), introdotti dai concetti ICT, sono oggi tra i setup istituzionali più popolari.
Si basano su un semplice ma potente pattern a 3 candele che evidenzia squilibri di prezzo, offrendo opportunità di ingresso ad alta probabilità e riferimenti chiari per la gestione del rischio.

Il problema? Individuare e gestire manualmente i FVG su un grafico live può diventare caotico. Troppi gap, sovrapposizioni che rendono il grafico illeggibile, e spesso non è chiaro dove piazzare entry, stop e target.

Per questo abbiamo creato TrendCatcher FVG – un indicatore professionale per MT4 che trasforma i setup ICT in strumenti pratici, puliti e strutturati.

❓ Il problema del trading manuale con i FVG

  • Troppe box sovrapposte creano confusione.

  • Gap troppo piccoli fanno perdere tempo senza reale valore operativo.

  • Mancano riferimenti visivi per SL/TP → gestione del rischio più difficile.

  • I principianti faticano a distinguere gap validi da quelli non significativi.

✅ La soluzione: TrendCatcher FVG

Full Setup Alerts: Entry, SL & TP at a Glance

TrendCatcher FVG rileva automaticamente FVG rialzisti e ribassisti e disegna sul grafico:

  • Entry al CE (50%)

  • Stop Loss

  • Take Profit 1 e Take Profit 2

Le box sono solo contorni (outline), senza riempimento: anche con più FVG visibili il grafico resta leggibile.
Per impostazione predefinita, vengono mostrati solo gli ultimi 3 FVG attivi, con etichette laterali a destra per una lettura chiara.

Nessun repaint. Nessun caos. Solo setup strutturati pronti da usare.

🔔 Alert con setup completi

Default Layout, Maximum Clarity

Ogni volta che si forma un nuovo FVG valido, l’indicatore può inviare un alert che mostra l’intero setup:

  • Entry

  • Stop Loss

  • Take Profit 1

  • Take Profit 2

Così il trader può reagire velocemente senza dover monitorare i grafici in continuazione.

⚙️ Opzioni avanzate e filtri

Full Customization: From FVG Size to Alerts

Per chi vuole maggiore controllo, l’indicatore include filtri opzionali:

  • Min/Max dimensione in pips → ignora gap troppo piccoli e concentrati su quelli significativi.

  • Filtro ATR% → mostra setup solo in condizioni di volatilità “sane”.

  • Filtro trend giornaliero (MA50 vs MA200 + slope) → allinea l’operatività al bias di lungo periodo.

  • Accumulation/Distribution vs EMA200 → aggiunge conferma basata sul volume.

  • Skip venerdì → esclude l’ultima candela H4 prima del weekend.

Tutti i filtri sono OFF di default: sei tu a decidere quando attivarli.

🚀 Perché i trader lo apprezzano

  • I trader ICT ottengono entry chiare al CE con SL/TP automatici.

  • Gli intraday trader lavorano su M15–H1 senza caos visivo.

  • Gli swing trader possono scalare su H4/D1.

  • I principianti imparano a riconoscere FVG validi senza confusione.

📌 Conclusioni

TrendCatcher FVG non è un “signal generator”, ma un tool di visualizzazione professionale che porta disciplina e chiarezza nell’applicazione dei Fair Value Gap.
Che tu stia iniziando adesso o che tu sia già esperto di ICT, questo indicatore renderà i tuoi grafici più ordinati e i tuoi setup più strutturati.

👉 Provalo subito su MQL5 Market (demo gratuita disponibile):
https://www.mql5.com/en/market/product/150663


