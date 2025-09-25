TrendCatcher FVG – Indicatore per Fair Value Gap (MT4)

Ciao Traders,

I Fair Value Gaps (FVG), introdotti dai concetti ICT, sono oggi tra i setup istituzionali più popolari.

Si basano su un semplice ma potente pattern a 3 candele che evidenzia squilibri di prezzo, offrendo opportunità di ingresso ad alta probabilità e riferimenti chiari per la gestione del rischio.

Il problema? Individuare e gestire manualmente i FVG su un grafico live può diventare caotico. Troppi gap, sovrapposizioni che rendono il grafico illeggibile, e spesso non è chiaro dove piazzare entry, stop e target.

Per questo abbiamo creato TrendCatcher FVG – un indicatore professionale per MT4 che trasforma i setup ICT in strumenti pratici, puliti e strutturati.

❓ Il problema del trading manuale con i FVG

Troppe box sovrapposte creano confusione.

Gap troppo piccoli fanno perdere tempo senza reale valore operativo.

Mancano riferimenti visivi per SL/TP → gestione del rischio più difficile.

I principianti faticano a distinguere gap validi da quelli non significativi.

✅ La soluzione: TrendCatcher FVG





TrendCatcher FVG rileva automaticamente FVG rialzisti e ribassisti e disegna sul grafico:

Entry al CE (50%)

Stop Loss

Take Profit 1 e Take Profit 2

Le box sono solo contorni (outline), senza riempimento: anche con più FVG visibili il grafico resta leggibile.

Per impostazione predefinita, vengono mostrati solo gli ultimi 3 FVG attivi, con etichette laterali a destra per una lettura chiara.

Nessun repaint. Nessun caos. Solo setup strutturati pronti da usare.

🔔 Alert con setup completi





Ogni volta che si forma un nuovo FVG valido, l’indicatore può inviare un alert che mostra l’intero setup:

Entry

Stop Loss

Take Profit 1

Take Profit 2

Così il trader può reagire velocemente senza dover monitorare i grafici in continuazione.

⚙️ Opzioni avanzate e filtri





Per chi vuole maggiore controllo, l’indicatore include filtri opzionali:

Min/Max dimensione in pips → ignora gap troppo piccoli e concentrati su quelli significativi.

Filtro ATR% → mostra setup solo in condizioni di volatilità “sane”.

Filtro trend giornaliero (MA50 vs MA200 + slope) → allinea l’operatività al bias di lungo periodo.

Accumulation/Distribution vs EMA200 → aggiunge conferma basata sul volume.

Skip venerdì → esclude l’ultima candela H4 prima del weekend.

Tutti i filtri sono OFF di default: sei tu a decidere quando attivarli.

🚀 Perché i trader lo apprezzano

I trader ICT ottengono entry chiare al CE con SL/TP automatici.

Gli intraday trader lavorano su M15–H1 senza caos visivo.

Gli swing trader possono scalare su H4/D1 .

I principianti imparano a riconoscere FVG validi senza confusione.

📌 Conclusioni

TrendCatcher FVG non è un “signal generator”, ma un tool di visualizzazione professionale che porta disciplina e chiarezza nell’applicazione dei Fair Value Gap.

Che tu stia iniziando adesso o che tu sia già esperto di ICT, questo indicatore renderà i tuoi grafici più ordinati e i tuoi setup più strutturati.

👉 Provalo subito su MQL5 Market (demo gratuita disponibile):

https://www.mql5.com/en/market/product/150663





LM | Trading & Development – Let’s build better trades, together.