Analisi del conto reale. Sottosistemi DISCUTIBILI nella strategia "GoldBaron"

Al momento sto monitorando attentamente il mio sistema GoldBaron. Analizzo i punti deboli e identifico i concetti che funzionano. Puoi visualizzare tutte le operazioni in tempo reale qui.
Il sottosistema numero "S5" sembra strano. Il take profit è 10 volte maggiore dello stop loss. A causa del livello molto basso dello stop loss, il numero di operazioni vincenti è trascurabile.
Il take profit sarà raggiunto solo con un movimento forte, esplosivo e senza pullback. Un trailing stop sensibile aiuta un po'. Credo che l'operazione nello screenshot sia destinata a essere fermata.
Non voglio pagare spread extra e aumentare la varianza con sistemi inutili. Ma se combinato con altri sistemi, "S5" offre una buona copertura per l'intero cluster.
Per ora ho deciso di aspettare. Continuerò a guardare...