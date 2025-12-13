Analisi del conto reale. Sottosistemi DISCUTIBILI nella strategia "GoldBaron"

Il sottosistema numero "S5" sembra strano. Il take profit è 10 volte maggiore dello stop loss. A causa del livello molto basso dello stop loss, il numero di operazioni vincenti è trascurabile.





Il take profit sarà raggiunto solo con un movimento forte, esplosivo e senza pullback. Un trailing stop sensibile aiuta un po'. Credo che l'operazione nello screenshot sia destinata a essere fermata.