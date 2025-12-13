Crescita del 90% in meno di 2 mesi: risultati reali di Spready TripleEdge EA
Altro

Crescita del 90% in meno di 2 mesi: risultati reali di Spready TripleEdge EA

13 dicembre 2025, 04:47
Mohammed Azizul Huq
Mohammed Azizul Huq
Spready TripleEdge EA ha raggiunto un nuovo traguardo con un profitto verificato di circa il 90% in soli 54 giorni di trading su un conto live a partire da 1.000 $. Il conto ha raggiunto 1.888,84 $, completamente monitorato tramite FXBlue e visibile tramite l'accesso degli investitori dalla pagina del prodotto.


Questa crescita è stata ottenuta senza martingala, griglia, media o copertura, ma solo con una logica di trend-following pulita combinata con un rigoroso controllo del rischio.

Key Highlights

  • Verified Profit: +$888.84 in 54 days on 12-12-2025  (FXBlue link)

Grazie alle ottime prestazioni sul mercato reale, il prezzo dell'EA è stato aggiornato da $ 30 a $ 99, mentre il noleggio mensile di $ 30 rimane disponibile per i trader che desiderano testarlo prima di acquistarlo.


👉 Visit the Spready TripleEdge EA product page on the MQL5 Marketplace,

