OpenAi Japan Exo Scalp EA | Spiegazione Tecnica

Fai clic qui per la pagina del prodotto





Spiegazione Tecnica

Contesto Matematico della Strategia di Scalping e della Gestione del Rischio

La Exo Scalp EA si basa su una strategia di scalping che cattura piccoli movimenti di prezzo ad alta frequenza.

Da una prospettiva matematica, è importante modellare le fluttuazioni di prezzo in modo probabilistico. I movimenti di prezzo a breve termine sono talvolta considerati simili a un “random walk”, ma si possono trovare vantaggi tenendo conto di caratteristiche statistiche come la volatilità e i trend.

Ad esempio, analizzando la distribuzione dei movimenti di prezzo e stimandone la media e la varianza (deviazione standard), diventa possibile calcolare la probabilità che il prezzo rimanga all’interno di un certo intervallo e determinare l’escursione di trading prevista.

Sebbene ogni operazione di scalping comporti un piccolo rischio, il numero di operazioni aumenta, quindi una gestione complessiva del rischio è indispensabile.

Per mantenere il valore atteso positivo, è necessario gestire statisticamente l’equilibrio tra il tasso di vincita e il rapporto profitto/perdita (risk-reward ratio).

In generale, se il rapporto profitto/perdita (profitto medio ÷ perdita media) supera 1, è più probabile che i profitti si accumulino, mentre se è al di sotto di 1, le perdite potrebbero superare i guadagni.

In questa EA, le impostazioni di stop loss/take profit basate su ATR mantengono un rischio costante per operazione, regolando dinamicamente gli intervalli di take profit e stop loss in base alla volatilità.

Inoltre, vengono adottati metodi come limitare il rischio per operazione all’1–2% del capitale totale per il dimensionamento delle posizioni, incorporando così misure di gestione del rischio.





Come ChatGPT analizza i dati Forex e genera segnali

I modelli linguistici di grandi dimensioni (GPT) come ChatGPT sono stati inizialmente addestrati per prevedere la parola successiva in un testo.

Tuttavia, questa “capacità di previsione di sequenza” può essere applicata anche ai dati di serie temporali in generale, e sono stati fatti tentativi di inserire la serie temporale dei prezzi come testo per far sì che il modello suggerisca la “direzione futura” in forma di frase.

Ciononostante, il testo generato non garantisce necessariamente previsioni numeriche altamente accurate.

In termini pratici, si ritiene auspicabile adottare un approccio “ibrido tra IA e metodi convenzionali”, ad esempio aggiungendo le intuizioni di ChatGPT alle regole di una EA o consentendo ingressi solo in situazioni in cui il modello ha un’alta probabilità predittiva.

Sono presenti esempi che utilizzano Transformer per serie temporali specializzati nella previsione numerica, ma persistono problemi come overfitting e non-stazionarietà del mercato.





Dettagli della logica di Entrata & Uscita

(Impostazioni di SL/TP basate su ATR, filtri RSI e gestione dello spread)

Le condizioni di entrata dell’Exo Scalp EA sono rigorosamente definite in base a indicatori tecnici e condizioni di mercato. Per cominciare, come indicatore di momentum, si utilizza RSI (Relative Strength Index) per il filtraggio.

L’RSI calcola un valore da 0 a 100 basato sull’equilibrio dei movimenti di prezzo verso l’alto e verso il basso in un certo periodo, con valori superiori a 70 che indicano ipercomprato e inferiori a 30 che indicano ipervenduto. Si calcola con la formula seguente:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS) (RS = media dei movimenti verso l’alto / media dei movimenti verso il basso)

Nell’EA, ad esempio, quando l’RSI è pari o inferiore a 30, viene considerato “ipervenduto” e si valuta un’entrata buy mirando a un rimbalzo. Al contrario, per la logica trend-following, si può consentire un’entrata buy solo quando l’RSI supera 50, ecc. È possibile combinare più criteri di giudizio.

Successivamente, l’ATR (Average True Range), un indicatore di volatilità, viene utilizzato per impostare in modo dinamico gli obiettivi di profitto (TP) e i livelli di stop-loss (SL).

L’ATR indica la media dell’escursione di prezzo sul mercato attenuata (smoothed) nel tempo, basata sul “true range” (l’intervallo massimo che include il confronto con il prezzo di chiusura del giorno precedente) per un certo periodo. All’interno dell’EA, impostazioni come 1× ATR per il take profit e 1,5× ATR per lo stop loss regolano SL/TP a seconda delle fluttuazioni. Quando la volatilità è elevata, gli intervalli SL/TP diventano più ampi; quando è bassa, diventano più ristretti—consentendo operazioni coerenti e adeguate alle condizioni di mercato.

Inoltre, prima di eseguire un’entrata, l’EA controlla lo spread per gestire l’impatto dei costi di transazione sulla strategia. Poiché lo scalping comporta operazioni frequenti, mira a prevenire l’aumento eccessivo dei costi cumulativi dovuto a spread ampi. Se lo spread corrente supera il valore consentito, l’EA salta nuove entrate—ad esempio, astenendosi dal fare trading quando lo spread supera i 2,0 pips per le coppie valutarie principali, una caratteristica fondamentale per il controllo dei costi.

void OnTick () { double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double point = _Point ; double spread = (ask - bid) / point; if (spread > MaxAllowableSpread) return ; int atrPeriod = 14 ; double atr = iATR ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , atrPeriod, 1 ); int rsiPeriod = 14 ; double rsi = iRSI ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , rsiPeriod, PRICE_CLOSE , 0 ); if (rsi <= 30.0 /* Aggiungere altre condizioni se necessario */) { double atrMultiplierSL = 1.5 ; double atrMultiplierTP = 1.0 ; double slPoints = (atr * atrMultiplierSL) / point; double tpPoints = (atr * atrMultiplierTP) / point; double volume = /* Calcola la dimensione del lotto in base al rischio */ 0.01 ; double slPrice = bid - slPoints * point; double tpPrice = bid + tpPoints * point; trade.Buy(volume, _Symbol , ask, slPrice, tpPrice); } if (rsi >= 70.0 /* Altre condizioni */) { double atrMultiplierSL = 1.5 ; double atrMultiplierTP = 1.0 ; double slPoints = (atr * atrMultiplierSL) / point; double tpPoints = (atr * atrMultiplierTP) / point; double volume = /* Calcolo del lotto */ 0.01 ; double slPrice = ask + slPoints * point; double tpPrice = ask - tpPoints * point; trade.Sell(volume, _Symbol , bid, slPrice, tpPrice); } }



Quello mostrato è un esempio semplificato di pseudocodice della logica di questa EA. Esegue le decisioni di trading in una sequenza di 1) Controllo dello spread, 2) Ottenimento dell’ATR, 3) Verifica del valore RSI e 4) Calcolo dinamico di SL/TP.





Integrazione di una Prospettiva Accademica

Metodi di Calcolo delle Medie Mobili e dell’RSI, e Modellazione Probabilistica

Gli indicatori tecnici utilizzati nell’analisi hanno tutti una chiara definizione matematica.

Ad esempio, la Moving Average (MA) è un metodo semplice che calcola la media dei prezzi degli ultimi N periodi. È ampiamente utilizzata, ad esempio, per determinare segnali di acquisto e vendita dal crossover tra linee a breve e lungo termine.

L’Exponential Moving Average (EMA) attribuisce un peso maggiore ai prezzi più recenti, con l’obiettivo di catturare più rapidamente le fluttuazioni di prezzo.

Come accennato, l’RSI (Relative Strength Index) è un indicatore che rappresenta numericamente la “forza relativa dei movimenti verso l’alto” in un dato periodo, basato sulle medie dei guadagni e delle perdite.

Utilizzando il guadagno medio A e la perdita media B su un periodo n, RSI = A / (A + B) × 100% è un’altra forma possibile. Un aumento continuo dei prezzi tende a portare l’RSI nell’intervallo 70–80, mentre un calo continuo spesso spinge l’RSI al di sotto di 30.

Si ritiene che questi valori estremi indichino “eccessi di mercato”, fornendo così la base per strategie di mean reversion (contrarian).

Tutti questi indicatori tecnici vengono calcolati in modo deterministico dai dati storici, ma esiste una visione probabilistica dei movimenti di prezzo alla loro base.

Ad esempio, se l’RSI è alto, si potrebbe interpretare come “la probabilità di un ulteriore movimento verso l’alto è elevata” o come “la probabilità di una correzione è elevata”. L’approccio di modellazione o il contesto di mercato fanno la differenza.

Tradizionalmente, l’analisi delle serie temporali ha impiegato modelli ARIMA e GARCH, ma negli ultimi anni sono diventati popolari approcci di machine learning e deep learning per prevedere prezzi e volatilità.





L’Applicazione di Metodi Statistici e Machine Learning ai Dati Finanziari

Sia i modelli statistici sia i modelli di machine learning sono stati utilizzati per la previsione dei dati finanziari. Per le previsioni di serie temporali, vengono impiegati metodi come ARIMA/SARIMA, il modello Prophet o reti RNN e LSTM. Con i progressi del deep learning, sono stati proposti anche modelli di elevata accuratezza.

Questa EA si basa principalmente su metodi tradizionali basati su indicatori, ma l’interesse per l’integrazione della tecnologia IA è in crescita. Ad esempio, si potrebbe utilizzare ChatGPT come analista ausiliario, facendogli generare interpretazioni testuali dei prezzi e delle notizie da integrare poi nelle regole dell’EA. Ciò consentirebbe un’analisi più flessibile, simile al trading discrezionale di un trader umano. Tuttavia, sorge la nuova sfida di stabilire quanto “affidarsi” alle affermazioni del modello.





Come le Reti Neurali Vengono Applicate allo Scalping

Un esempio di utilizzo del deep learning per operazioni ad alta frequenza e breve termine è rappresentato dall’uso del reinforcement learning per addestrare un agente di trading.

In particolare, lo scalping, con numerose operazioni ripetitive, può essere un ambiente favorevole per un agente che accumuli ricompense nell’addestramento.

D’altra parte, fattori numerosi e non completamente spiegabili dal solo prezzo—cambiamenti strutturali del mercato, indicatori economici, rischi geopolitici—sono sempre in gioco, e risulta difficile per un modello di machine learning prevedere tutto con precisione.

Combinare indicatori tecnici convenzionali e metodi di gestione del rischio con l’IA rappresenta un approccio pratico che sfrutta i punti di forza di ciascuno, mirato a prestazioni stabili.





Spiegazione Aggiuntiva

Infine, ecco una semplice tabella che riassume i calcoli e gli indicatori chiave utilizzati dalla Exo Scalp EA.

Mostrando in formato elenco come ATR, RSI, spread, ecc. vengono incorporati nella logica dell’EA, dovrebbe essere più facile comprendere il concetto.

Elemento Metodo di Calcolo / Significato Ruolo nell’EA RSI (Relative Strength Index) Viene calcolata la percentuale di movimenti verso l’alto dalla media di rialzi e ribassi su un certo periodo. Un valore più alto indica una pressione rialzista più forte. Utilizzato come filtro per le entrate. Valori estremi (<30 o >70) fungono da segnali contrarian, ecc. ATR (Average True Range) Media esponenziale del true range (high-low, ecc.) di ogni giorno su un dato periodo. Un valore maggiore indica maggiore volatilità. Utilizzato per regolare dinamicamente take-profit e stop-loss. Moltiplica l’ATR per un fattore per impostare SL/TP in risposta alla volatilità. Spread La differenza tra i prezzi Bid e Ask. Rappresenta sostanzialmente il costo di trading. Base per decidere se entrare. Se lo spread supera la soglia, non si effettuano ordini per ridurre l’impatto dei costi. Moving Average (MA) La media dei prezzi degli ultimi N periodi (SMA è una media semplice, l’EMA attribuisce più peso ai dati recenti). Importante nelle strategie di trend-following. Non è direttamente utilizzata in Exo Scalp EA, ma è ampiamente usata in molte EA per verificare la direzione. Analisi ChatGPT Analisi e sintesi di notizie o schemi da parte di un modello IA. Produce output testuale per supportare il trading discrezionale umano. Utilizzata per assistere il trading discrezionale, oppure integrata nella logica basata su regole di una EA per costruire un “ibrido tra IA e metodi convenzionali”.





In questo modo, RSI e ATR sono indicatori quantitativi con processi di calcolo chiaramente definiti, rendendone semplice l’incorporazione diretta nel trading e nella gestione del rischio.

L’analisi IA come ChatGPT offre il potenziale di unificare dati testuali e notizie più complesse, sistematizzando ciò che tradizionalmente era un giudizio discrezionale umano.





Conclusione

In questa spiegazione tecnica completa della “OpenAI Japan Exo Scalp EA”, abbiamo trattato argomenti che vanno dai fondamenti della logica di una strategia di scalping, al background matematico degli indicatori tecnici, fino alle possibilità di applicare IA e machine learning.

Questa EA adotta l’approccio classico ma solido che utilizza ATR e RSI, lasciando al contempo spazio per integrare le più recenti tecnologie di IA.

Per quanto sofisticato possa essere un algoritmo, non può eliminare del tutto l’incertezza del mercato.

È fondamentale mantenere una gestione del rischio e combinare in modo equilibrato i punti di forza di metodi con base statistica e modelli di apprendimento.

In futuro, si potrebbe ampliare questa EA aggiungendo un sottosistema dedicato alla previsione dei prezzi o un modulo di analisi delle notizie, tra altre iniziative più avanzate.





Ci auguriamo che ciò aiuti coloro che l’hanno acquistata a ottenere previsioni migliori nel Forex.









© 2025 AI Trader KYO(京)