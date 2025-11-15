Overclocking deposito con nuove tecnologie e completamente automatico #1

Circa un anno fa, è stata fatta una svolta nei metodi di calcolo degli indicatori. Ciò ha permesso la creazione di sistemi altamente redditizi con un tasso di overfitting molto basso. Con strumenti così potenti, sarebbe sciocco non provare ad accelerare rapidamente i propri depositi.





Un mese fa è stato creato e lanciato un sistema di trading dell'oro completamente automatizzato con un conto da 100 $. L'obiettivo è aumentare il deposito del 1000% entro marzo 2026. Il conto è stato aggiunto ai segnali.

Il lancio è stato un successo. All'inizio c'è stato un calo significativo, ma rientrava nei parametri del sistema. E cosa c'è da dire quando vogliamo guadagnare il 100% al mese?! Con tali aspettative, anche un deposito perso non è niente di straordinario.





I risultati sono semplicemente incredibili! Attualmente, il sistema genera un reddito mensile del 200%.





Ora tutti gli sforzi sono concentrati sulla ricerca di modi per migliorare il sistema e ridurre i ribassi durante le forti fluttuazioni tra i trend.