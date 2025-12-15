Grid Manual MT4/MT5: Versione demo

0
Scarica la versione demo:
GridManual_MT4_Demo - scaricamento
GridManual_MT5_Demo - scaricamento
Apri la piattaforma MetaTrader 4 o 5 e vai alla cartella "Experts":
- per MT5 - Pulsante "File" nel menu del terminale > "Apri Cartella Dati" > "MQL5" > "Experts"
- per MT4 - Pulsante "File" nel menu del terminale > "Apri Cartella Dati" > "MQL4" > "Experts"
Copia la versione demo scaricata nella cartella "Experts".
Aggiorna la scheda "Expert Advisors" nella finestra "Navigatore" (fai clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda "Expert Advisors" e seleziona "Aggiorna" nel menu contestuale).
Instructions complètes ici.
La version de démonstration présente les limitations suivantes : elle ne fonctionne que pendant 14 jours sur un compte de démonstration.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous.