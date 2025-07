EXP COPYLOT Trade Copier. Copia operazioni su qualsiasi conto forex MT4-MT5.

COPYLOT

Exp - COPYLOT - copiatrice per MetaTrader. Copia operazioni da qualsiasi conto forex.

Uno dei migliori copier di operazioni per MT4↔️MT4, MT5↔️MT5, MT4↔️MT5, MT5↔️MT4.

L'algoritmo di copia unico riproduce esattamente tutte le operazioni del conto master sul conto cliente.

Il prodotto si distingue anche per l'alta velocità operativa. Gestione efficace degli errori.

Un set potente di funzionalità.

Il programma può essere eseguito su più collegamenti terminali.

Usalo come sincronizzatore delle tue operazioni su più conti, operando su un solo conto - COPYLOT copierà le tue operazioni su altri terminali.

Copia da un conto chiuso, aperto con password di investitore;

Copia da un conto demo a un conto reale;

Copia da un conto demo a un conto reale;









Cliente MT4 Copylot - Cliente del copiatrice, installato sul terminale MT4, per copiare le operazioni.

Master MT4 Copylot - Master del copiatrice, installato sul terminale MT4, da dove verranno copiate le operazioni.

Cliente MT5 Copylot - Cliente del copiatrice, installato sul terminale MT5, per copiare le operazioni.

Master MT5 Copylot - Master del copiatrice, installato sul terminale MT5, da dove verranno copiate le operazioni.

Installa il cliente sul terminale da cui desideri copiare le operazioni.

Come pathRead , specifica un nome di etichetta, ad esempio, "COPY". Deve corrispondere al terminale master (per collegare i due terminali).

Come pathRead , specifica un nome di etichetta, ad esempio, "COPY". Deve corrispondere al terminale master (per collegare i due terminali).

Come pathWrite, specifica un nome di etichetta, ad esempio, "COPY". Deve corrispondere al terminale cliente (per collegare i due terminali).

IMPORTANTE: LEGGI ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE!!!

Non utilizzare il copiatrice se non sei sicuro della sua necessità e di comprendere correttamente l'algoritmo.

Installa il copiatrice solo su un grafico pulito, senza indicatori o script aggiuntivi. Usa un grafico separato con la coppia EURUSD.

Non installare due coppie di copiatori utilizzando lo stesso file di dati. Se desideri utilizzare due coppie di Master e Cliente, utilizza file di dati diversi ( pathWrite - pathRead ).

- ). Se non sei sicuro di come utilizzare una funzione, invia la tua domanda tramite il modulo di feedback sul sito: Domanda sul Copylot

Non trasferire il copiatrice a terzi per evitare errori di copia sull'account di chi lo ha acquistato.

Non utilizzare il copiatrice con strategie di scalping o su server con frequenti ritardi e ripetizioni.

Esamina attentamente gli altri tuoi Expert Advisor e indicatori! Il copiatrice utilizza variabili globali per le sue operazioni. Se un altro Expert Advisor cancella le variabili globali dal terminale, il copiatrice non funzionerà correttamente.

Il copiatrice utilizza il grafico su cui è installato, quindi non sovrapporre altri indicatori e script su quel grafico.

Prima di installare una nuova versione, attendi che il master e il cliente abbiano chiuso tutte le operazioni!

Nel blocco ExtraButtons , puoi fermare completamente la copia, comprese tutte le funzioni del nostro algoritmo (copia, cancellazione, modifica, trailing stop, break-even) - StopTrading ;

, puoi fermare completamente la copia, comprese tutte le funzioni del nostro algoritmo (copia, cancellazione, modifica, trailing stop, break-even) - ; È anche possibile interrompere l'apertura di nuove posizioni e ordini, ma mantenere le copie di StopLoss e TakeProfit, lavorare con la modifica delle posizioni, eliminare e chiudere posizioni - Modify Only.

Come Installare









Installazione standard del copiatrice su due terminali Master e Cliente









Di default, puoi installare il copiatrice senza modificare i parametri, e la copia delle operazioni inizierà immediatamente.

Di default, puoi installare il copiatrice senza modificare i parametri, e la copia delle operazioni inizierà immediatamente.

Installa due terminali sul tuo computer. Nel terminale da cui verranno inviati i segnali e copiate le posizioni, installa il nostro COPYLOT Master per MT4 o COPYLOT Master per MT5 o scarica la versione DEMO Nel terminale in cui desideri copiare le posizioni e i segnali, installa il nostro COPYLOT Cliente MT4 o COPYLOT Cliente MT5 Come installare dal mercato MQL5 Avvia il primo terminale con il copiatrice Master. Può essere un conto demo, un conto investitore o un conto reale dove è installato un altro EA. Avvia il secondo terminale con il Cliente. Configura gli Expert Advisor sul grafico. Attenzione: È sufficiente installare l'EA su un grafico di una singola coppia di valute, il consulente copierà tutte le posizioni per impostazione predefinita. Fatto: Il nostro copiatrice inizierà a copiare le posizioni e gli ordini da un terminale all'altro.









Se hai bisogno di copiare da più terminali contemporaneamente su un conto cliente, segui queste istruzioni:

Installa i terminali in cartelle diverse con nomi distinti come "MT4 Master 1", "MT4 Master 2", "MT4 Master 3" e "MT4 Cliente 1". Tutte le etichette dei terminali devono essere eseguite come amministratore! Nel file, troverai file separati del Master e del Cliente del copiatrice. Nei terminali da cui verranno copiate le operazioni, installa COPYLOT Master per MT4 o COPYLOT Master per MT5 Nei terminali su cui verranno copiate le operazioni, installa COPYLOT Cliente MT4 o COPYLOT Cliente MT5 In ogni terminale master, apri un grafico di una qualsiasi coppia di valute. Il TF e il SIMBOLO non sono importanti. Ad esempio, EURUSD COPYLOT MASTER viene avviato su un grafico in ciascun terminale master. Nel campo pathWrite di ciascun terminale master, specifica un file di dati separato, ad esempio: "copylot1", "copylot2", "copylot3", ecc. Avvia il terminale cliente e apri i grafici nel numero di terminali master. Su ciascuno dei 3 grafici (master), configura COPYLOT CLIENT e nel campo pathRead, specifica i nostri file di dati dei master come "copylot1", "copylot2", "copylot3", ecc. IMPORTANTE: Ogni grafico deve avere il proprio file di dati, creato in precedenza nei terminali master. Assicurati di selezionare in tutti gli Expert Advisor "Consenti all'Expert Advisor di operare". Attiva il pulsante AutoTrading e il nostro copiatrice inizierà a copiare immediatamente sul tuo conto cliente.



















Se devi trasmettere le tue operazioni su altri conti o gestire più conti e copiare le tue operazioni su di essi, il nostro copiatrice è la soluzione ideale. Il nostro programma è in grado di copiare le tue operazioni su altri conti senza ritardi.



Per copiare da un solo conto master su più conti clienti, segui questi passaggi:

Installa i terminali in cartelle diverse con nomi distinti come "MT4 Master 1", "MT4 Master 2", "MT4 Master 3" e "MT4 Cliente 1". Tutte le etichette dei terminali devono essere eseguite come amministratore! Nel file, troverai file separati del Master e del Cliente del copiatrice. Nei terminali da cui verranno copiate le operazioni, installa COPYLOT Master per MT4 o COPYLOT Master per MT5 Nei terminali su cui verranno copiate le operazioni, installa COPYLOT Cliente MT4 o COPYLOT Cliente MT5 Nel terminale master, apri un grafico di qualsiasi coppia di valute, separato dagli altri grafici. Il TF e la COPPIA non sono importanti. Ad esempio, EURUSD. Sul grafico del terminale master, avvia COPYLOT MASTER. Nel campo pathWrite del terminale master, specifica un file di dati separato, ad esempio: "copylot1". Avvia i terminali cliente e apri un grafico su ciascun terminale. Su ogni grafico, configura il COPYLOT CLIENT e nel campo pathRead specifica i file di dati "copylot1". Assicurati di selezionare in tutti gli Expert Advisor "Consenti all'Expert Advisor di operare". Attiva il pulsante AutoTrading e il nostro copiatrice inizierà a copiare immediatamente sul tuo conto cliente.







Se devi copiare due Expert Advisors differenti da un conto a un altro con parametri diversi, devi configurare correttamente le etichette e i numeri magici.

Ad esempio:

L'Expert Advisor 1 apre posizioni con il numero magico 111 e opera con profitto; dobbiamo copiare le sue posizioni sul secondo conto senza modificare le impostazioni (copia come impostazione predefinita).

L'Expert Advisor 2 apre posizioni con il numero magico 222 e opera in perdita; dobbiamo copiare le sue posizioni sul secondo conto, ma invertendo le posizioni (BUY = SELL, SELL = BUY).



Apri il terminale da cui verranno copiate le operazioni. Nel terminale da cui verranno copiate le posizioni:

Apri due grafici aggiuntivi (dove verranno installati i nostri copiatori). Installa il nostro programma MASTER COPYLOT sul primo grafico con i parametri: pathWrite = EA1 e MagicToCopy = 111. Installa il nostro programma MASTER COPYLOT sul secondo grafico con i parametri: pathWrite = EA2 e MagicToCopy = 222. Assicurati di selezionare in tutti gli Expert Advisor "Consenti all'Expert Advisor di operare". Attiva il pulsante AutoTrading e il nostro copiatrice inizierà a copiare immediatamente sul tuo conto cliente.

Apri il terminale sul quale verranno copiate le operazioni. Nel terminale su cui verranno copiate le posizioni:

Apri due grafici aggiuntivi (dove verranno installati i nostri copiatori). Installa il nostro programma CLIENT COPYLOT sul primo grafico con i parametri: pathREAD = EA1. Installa il nostro programma CLIENT COPYLOT sul secondo grafico con i parametri: pathREAD = EA2 e ReverseCopy = true. Assicurati di selezionare in tutti gli Expert Advisor "Consenti all'Expert Advisor di operare". Attiva il pulsante AutoTrading e il nostro copiatrice inizierà a copiare immediatamente sul tuo conto cliente.

Il risultato sarà che copieremo due Expert Advisors differenti su un conto con parametri differenti.





Se devi copiare dal terminale Master1 al terminale CLIENT1, e poi copiare dal CLIENT1 al CLIENT2, segui questi passaggi:



Installa un circuito di copia standard dal terminale Master1 a CLIENT1, poi:

Apri il terminale cliente 1,

Apri un grafico aggiuntivo Installa il programma MASTER COPYLOT sul grafico con i parametri: pathWrite = Copy2 e MagicToNotCopy = (rimuovere 123)

Apri il terminale Cliente 2, che copierà le posizioni. Nel terminale che copierà le operazioni:

Apri un grafico Installa il programma CLIENT COPYLOT sul grafico con i parametri: pathREAD = Copy2 Seleziona "Consenti negoziazioni in tempo reale"

Il risultato sarà che copieremo dal " Master Terminal 1" al " Client Terminal 1" e poi dal " Client Terminal 1" al " Client Terminal 2".



Impostazioni del cliente: Dove verranno copiati i segnali



pathREAD/pathWrite: Percorso del file in cui verranno memorizzate le informazioni sulle posizioni attuali. Non utilizzare spazi o caratteri speciali.

Magic: Numero magico per aprire/chiudere posizioni. Utilizzato per identificare le posizioni del sistema.

PreFixSymbol: Suffisso del simbolo delle coppie di valute del cliente. Il copiatore rileva automaticamente il suffisso.

ChangingNamesSymbols: Parametro per sostituire i nomi dei simboli tra master e client.

Sounds: Abilita i segnali sonori sul terminale del cliente all'apertura di nuove posizioni.

Comentshow: Mostra la tabella delle posizioni copiate nel grafico in cui è installato il copiatore.

NumberTryClose/NumberTryOpen: Definisce il numero di tentativi per chiudere o aprire una posizione.

Slippage: Deviazione ammessa quando il prezzo di esecuzione differisce dal prezzo richiesto nell'apertura di una posizione.

PricePointSlip: Differenza massima di prezzo tra il master e il client per copiare una posizione.

LotRiskFromMaster: Utilizza il rapporto di rischio (saldo/deposito) tra il conto master e quello del cliente per determinare il lotto.

LotExp: Coefficiente per regolare il lotto del master durante la copia sul client.

Lot: Dimensione del lotto utilizzato all'apertura delle posizioni sul terminale del cliente.

RiskLot: Percentuale utilizzata per la funzione di lotto dinamico (Autolot).

RiskLotType: Tipo di calcolo del rischio per l'opzione RiskLot (saldo, margine libero o SL).

RiskRate: Tasso di cambio della valuta del conto rispetto al dollaro.

KoefLot: Coefficiente del lotto del cliente per regolare la dimensione delle posizioni copiate.

AdditionalLot: Aggiunge un lotto aggiuntivo alla dimensione del lotto principale.

MinLott/MaxLott: Dimensione minima e massima del lotto all'apertura di una posizione.

CommentCopy (solo per MT4): Copia i commenti delle posizioni del master.

TakeProfitCopy/StopLossCopy: Copia i livelli di Take Profit e Stop Loss dal conto master.

CorrectSLTPbyMaster: Regola i livelli di SL/TP in base alla differenza di prezzo tra master e client.

MarketWatch: Attiva la gestione delle posizioni con esecuzione di mercato per conti ECN.

ReverseCopy: Inverte le posizioni del master durante la copia (BUY → SELL e viceversa).

ReverseSLTP (solo per MT4): Inverte i livelli di Stop Loss e Take Profit durante la copia delle posizioni.

PendingOrdersCopy: Copia gli ordini pendenti dal conto master.

PositionsCopy: Copia le posizioni del terminale master.

PricePointSlip: Tolleranza massima di deviazione di prezzo per copiare le posizioni.

TimeSecondSlip: Tolleranza massima di deviazione temporale (in secondi) per copiare le posizioni.

DeleteOrderbyMaster: Elimina gli ordini pendenti sul conto del cliente se vengono eliminati sul master.

ReopenPosAfterClose: Riapre le posizioni chiuse sul cliente se sono ancora aperte sul master.

Rounding: Arrotonda i prezzi durante l'apertura o la modifica delle posizioni.

AutoRoundingGOLDSILVER: Attiva l'arrotondamento automatico per oro e argento.

ProfitCopyOnly: Copia solo le posizioni redditizie del master.

OnlyProfitPips: Definisce il profitto minimo in pips per copiare una posizione.

LossCopyOnly: Copia solo le posizioni in perdita del master.

OnlyLossPips: Definisce il massimo di perdita in pips per copiare una posizione.

NewTradeONLY: Copia solo le nuove posizioni aperte dopo l'avvio del copiatore.

FilterLotMin/FilterLotMax: Definisce il lotto minimo e massimo da copiare dal master.

SymbolToCopy: Definisce i simboli (coppie di valute) da copiare.

SymbolNotToCopy: Definisce i simboli che non devono essere copiati.

PositionsToOrders (solo per MT4): Converte le posizioni in ordini pendenti se la differenza di prezzo supera una certa soglia.

SLEEPING: Definisce un ritardo in millisecondi tra le esecuzioni del codice.

ClosePosbyMaster: Chiude le posizioni sul cliente quando vengono chiuse sul master.

TP_adjust/SL_adjust: Regola i livelli di Take Profit e Stop Loss sul cliente rispetto al master.

My_STOPLOSS/My_TAKEPROFIT: Permette di impostare livelli personalizzati di Stop Loss e Take Profit sul cliente.

VirtualStopLossTakeProfit (solo per MT4): Utilizza livelli virtuali di SL/TP che non sono visibili al server.

TrailingStopUSE: Attiva la funzione Trailing Stop per le posizioni copiate.

IfProfTrail: Attiva il Trailing Stop solo quando la posizione è in profitto.

Trailingstop: Distanza in pips tra il prezzo attuale e il Trailing Stop.

TrailingStep: Passo del Trailing Stop.

Breakeven: Attiva la funzione Breakeven per regolare lo Stop Loss dopo un certo profitto.

MaxPosBySymbol/MaxOrderBySymbol/MaxSymboll: Definisce il numero massimo di posizioni, ordini o simboli da copiare.

NumberPosbeforeCopy: Definisce il numero di posizioni sul master prima di iniziare a copiare sul cliente.

TPWCM_Use: Mantiene le posizioni aperte sul cliente anche dopo la chiusura sul master.

TPWCM_TakeProfitWhenCloseMaster: Imposta un livello di Take Profit sul cliente dopo la chiusura della posizione master.

TPWCM_TakeProfitOnlyToProfitZone: Imposta il Take Profit solo nella zona di profitto.

TPWCM_StopLossWhenCloseMaster: Imposta un livello di Stop Loss sul cliente dopo la chiusura della posizione master.

TPWCM_TrailingStopUSE: Attiva il Trailing Stop dopo la chiusura della posizione master.

TPWCM_IfProfTrail: Attiva il Trailing Stop solo quando la posizione è in profitto.

TPWCM_BreakEven: Attiva la funzione Breakeven dopo la chiusura delle posizioni del master.

OIP_Order_Instead_Position: Converte le posizioni del master in ordini pendenti sul cliente.

OIP_TypeOrders: Definisce il tipo di ordine (STOP o LIMIT).

OIP_DistanceOIP: Definisce la distanza in punti per gli ordini pendenti.

LimitFor/LimitForLosses/LimitForProfits: Limita i profitti e le perdite su un periodo di tempo specifico.

Clients extra Delays: Gestisce i ritardi extra per la copia delle posizioni.

Delay_Seconds_General: Definisce un ritardo in secondi tra ogni richiesta al server da parte dell'Expert Advisor.





Impostazioni del Master. Da dove verranno copiati i segnali



pathWrite: Specifica il percorso del file in cui vengono salvate le posizioni/ordini correnti. Assicurarsi che il percorso non contenga spazi o caratteri speciali. Questa etichetta viene utilizzata per collegare i terminali master e client.

SymbolToCopy: Definisce quali simboli copiare. Se lasciato vuoto, tutti i simboli verranno copiati. È possibile elencare più simboli separati da virgole.

SymbolNOtToCopy: Specifica quali simboli non copiare. Se lasciato vuoto, tutti i simboli verranno copiati. Utilizzare questo campo per escludere simboli specifici.

typeToCopy: Controlla il tipo di posizioni da copiare. Opzioni: tutte le posizioni, solo BUY o solo SELL.

CommentToTCopy: Copia solo le posizioni con un commento specifico. Se lasciato vuoto, tutte le posizioni vengono copiate. È possibile specificare più commenti separati da virgole.

CommentToNOTCopy: Impedisce la copia di posizioni con commenti specifici. Se lasciato vuoto, tutte le posizioni vengono copiate. È possibile specificare più commenti separati da virgole.

MagicToCopy: Determina quali posizioni con un numero magico specifico verranno copiate. È possibile specificare più numeri magici separati da virgole.

MagicStartToCopy: Copia le posizioni il cui numero magico inizia con una cifra specifica. Specificare la prima cifra dei numeri magici.

MagicToNOTCopy: Esclude la copia delle posizioni con numeri magici specifici. Protegge contro la duplicazione su un unico account.

SLEEPING: Imposta il ritardo in millisecondi tra le esecuzioni del copiator. Un valore più basso significa una copia più veloce, ma utilizza più risorse del sistema.

ComentShow: Mostra una tabella sul grafico con i dettagli delle posizioni correnti che vengono copiate.

OpenHour/OpenMinute, CloseHour/CloseMinute: Definisce la finestra temporale in cui il copiator funzionerà ogni giorno.

STOPbyDD e PercentDDMAX: Interrompe la copia se il drawdown sul conto master raggiunge o supera una certa percentuale (PercentDDMAX). Utile per evitare perdite eccessive.

StartbyDD e PercentDDMIN: Inizia a copiare quando il drawdown sul conto master supera una certa percentuale (PercentDDMIN). Utilizzato per strategie che beneficiano del trading durante i drawdown.

STOPbyOP e PercentOPMIN: Interrompe la copia quando il profitto sul conto master raggiunge o supera una certa percentuale (PercentOPMIN). Previene ulteriori copie una volta raggiunto il profitto target.

STARTbyOP e STARTPercentOPMIN: Inizia a copiare quando il profitto sul conto master supera una certa percentuale (STARTPercentOPMIN).





Cliente MT4 Copylot - Cliente del copiatore, installato sul terminale MT4, per copiare le operazioni.

Master MT4 Copylot - Master del copiatore, installato sul terminale MT4, da cui verranno copiate le operazioni.

Cliente MT5 Copylot - Cliente del copiatore, installato sul terminale MT5, per copiare le operazioni.

Master MT5 Copylot - Master del copiatore, installato sul terminale MT5, da cui verranno copiate le operazioni.

