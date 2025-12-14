Trade Panel - gestore del rischio

Come impostare un risk manager in Trade Panel?

Accedi al pannello di gestione del rischio. Seleziona il parametro dell'account che desideri monitorare e apri le relative impostazioni:

Seleziona la casella di controllo per l'azione da eseguire quando viene attivata la condizione:

Visualizza un messaggio sul grafico. Invia una notifica al terminale mobile (smartphone). Invia un messaggio via email. Chiudi tutte le posizioni nel conto di trading. Elimina tutti gli ordini in sospeso nel conto di trading. Blocca tutte le posizioni nel conto di trading (apri ulteriori posizioni opposte che equalizzeranno i volumi delle posizioni di vendita e di acquisto). Chiudi il terminale e impediscine l'apertura fino alla data successiva. Esegui tutte le azioni e disattiva le condizioni (applica l'azione una sola volta).

Uscire dalle impostazioni, immettere il valore desiderato nel campo e abilitare la condizione che TradePanel monitorerà.

Ad esempio, abbiamo selezionato le condizioni di attivazione "Perdita giornaliera massima -$200". Per questa condizione, abbiamo selezionato l'invio di una notifica a un telefono e la chiusura di tutti gli ordini e le posizioni.

In base a queste impostazioni, TradePanel monitorerà le tue perdite giornaliere. Una volta che questo importo raggiunge -$200, TradePanel invierà una notifica al tuo telefono e chiuderà tutti gli ordini e le posizioni correnti. Verranno chiusi anche tutti gli ordini e le posizioni successivi aperti fino alla fine della giornata corrente.

Ma qui c'è un problema: nessuno può impedirti di disattivare questa funzione e continuare a fare trading.

Questo problema può essere risolto, ad esempio, nel modo seguente:

Installa TradePanel sul tuo VPS e configura le impostazioni descritte sopra. Quindi, disconnettiti dal VPS e rendilo inaccessibile (ad esempio, chiedi a una persona di fiducia di modificare la password del VPS e di non condividerla con te).

Ora, una volta che le tue perdite giornaliere raggiungono i -$200, ogni ulteriore operazione di trading per il resto della giornata diventerà inutile, poiché tutti gli ordini successivi che aprirai verranno immediatamente chiusi da TradePanel. Non potrai disattivare TradePanel, poiché non avrai accesso al VPS.

Se sei un investitore, puoi controllare allo stesso modo i rischi dei tuoi trader, ai quali hai affidato la gestione dei tuoi fondi.

C'è anche un'altra soluzione a questo problema: abilitare la funzione "chiudi terminale fino alla prossima data". Questa opzione invierà una notifica al tuo telefono quando la tua perdita raggiunge -$200, chiudendo tutti gli ordini e le posizioni correnti e chiudendo il terminale. Non potrai aprire il terminale fino alla prossima data, poiché TradePanel lo chiuderà immediatamente ogni volta che lo avvii.