Come funziona realmente questo bot di trading Bomber!

Ciao ragazzi!



In questo video vi spiegherò nel dettaglio come funziona il Bomber Corporation EA e cosa si nasconde davvero sotto il cofano della sua strategia di trading.

Ecco il punto: al centro di questo EA c’è il mio indicatore Divergence Bomber, che ho sviluppato nel 2015. Sì, quasi dieci anni fa! L’ho utilizzato personalmente per anni e ha continuato a darmi risultati solidi e costanti. Curiosità: la primissima versione è stata programmata per MT4, perché nel 2015 quasi nessuno tradava ancora su MT5.













Bomber Corporation EA located here





Ora, se vuoi davvero capire come Bomber Corporation preme il grilletto, devi prima conoscere come funziona il Divergence Bomber. Ha senso, giusto? Perché il Divergence Bomber è letteralmente il cuore dell’algoritmo di trading di Bomber Corporation.

Quindi, guarda il mio video per vedere esattamente di cosa sto parlando e come tutto si sviluppa nei grafici.













Questa è, in sostanza, l’idea dietro il Bomber Corporation EA — al suo interno gira il mio algoritmo di rilevamento delle divergenze sviluppato su misura.

E per assicurarmi che il sistema resti sempre al passo con un mercato in continuo cambiamento, rilascerò ogni 6 mesi dei file di settaggio aggiornati per i suoi parametri di trading, così sarà sempre ottimizzato e pronto a operare nelle condizioni di mercato attuali.

Inoltre, potresti dare un’occhiata anche ad alcuni dei miei altri EA che stanno ottenendo risultati incredibili:







Swing Master EA – [link to product page]







Scalper Investor EA – [link to product page]







Enslaver EA – [link to product page]









