Cattura i pip e proteggi il tuo capitale

⚡ Scalper Investor EA — Controlla lo spread, proteggi il capitale



Sei stanco degli EA che rimangono fermi per settimane o che fanno saltare i conti con martingale e griglie?

👉 Scalper Investor EA utilizza una logica di puro scalping — senza trucchi, senza gioco d’azzardo. Solo ingressi puliti e una gestione del rischio rigorosa.

Basato su una strategia di inversione con il canale di Keltner, questo EA cattura con precisione i pullback di breve termine, ma solo quando il mercato soddisfa tutte le condizioni: volatilità ✅, filtro di tendenza ✅, segnale chiaro ✅, nessuno spread o slippage anomalo ✅.

E il punto forte: un modulo Trend-Following è in arrivo (aggiornamento gratuito). Compralo adesso e blocca l’occasione prima che il prezzo salga.















👉 Scalper Investor EA offre anche funzionalità dedicate al trading sull'oro - https://www.mql5.com/it/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller







🔑 Caratteristiche principali

📊 Strategia di Reversal — mira al miglior punto di ingresso durante i pullback del mercato

💹 Supporto per 11 coppie di valute: AUDCAD, AUDUSD, EURUSD, EURGBP e altre

⏱ Timeframe M15 & H1 — adatto sia ai movimenti veloci che agli swing più lenti

🛡 Focus sul rischio — hard SL su ogni trade, nessun martingale, nessuna griglia

⚡ One shot, one pair — niente accumuli di posizioni, nessuna esposizione eccessiva

🌍 Compatibile con Prop Firm — piena conformità alle regole FTMO / MFF, basso drawdown flottante

💵 Bassa soglia di ingresso — a partire da soli $500, leva 1:30+ (consigliati conti RAW/ECN)





Certo, le parole da sole non bastano. Ecco perché ho preparato due account di monitoraggio, così puoi vedere come Scalper Investor si comporta realmente sul mercato live. Dai un’occhiata a questi segnali e capirai subito quanto sia stabile. Siamo solo all’inizio della sua grande crescita, ma già ora puoi notare l’enorme potenziale 👉 Link ai segnali













Ora torniamo un po’ alla teoria e diamo un’occhiata alle caratteristiche tecniche di Scalper Investor EA.

Qui sotto condivido un test combinato su 11 diverse coppie di valute.

Questo test mostra come Scalper Investor si comporta quando negozia tutte le coppie raccomandate simultaneamente.













My Telegram group - link

My Youtube channel - link











