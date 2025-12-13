Ingresso nella transazione quando si sfondano i confini del canale con ulteriore conferma

Immissioni commerciali precise sono la chiave per un sistema di trading di successo.



I punti di ingresso ben studiati non sono solo uno strumento tecnico; sono il tuo processo creativo nel mondo della finanza. Ogni ingresso preciso è come il passo sicuro di un architetto, che getta solide e affidabili fondamenta per l'edificio futuro: il tuo capitale. È l'arte di trasformare il rumore di mercato in una chiara sinfonia di opportunità, di cui sei il direttore d'orchestra, non un ascoltatore occasionale. Quando padroneggi questa abilità, ogni operazione diventa un'azione consapevole ed energica, piena di chiarezza e fiducia nel futuro. Punto di ingresso + Idea di trading = Un sistema di trading completo

Anche se sei un investitore, avrai bisogno di punti di ingresso precisi. Altrimenti, sarai spesso vittima di "falling" o semplicemente perderai una grossa fetta dei tuoi profitti.





Ti offro un punto di ingresso semplice ma molto redditizio in una posizione.

L'ingresso avviene utilizzando un canale di due medie mobili. Il prezzo tocca il limite inferiore del canale e poi chiude sopra il limite superiore. Posizioniamo quindi un ordine stop pendente a una certa distanza dal massimo della barra (che ha chiuso sopra il canale);

Per filtrare le direzioni, aggiungiamo un indicatore di tendenza. Utilizza l'indicatore di tendenza più efficace.

Chiusura e monitoraggio delle posizioni: utilizzeremo STOP LOSS, TAKE PROFIT e TRAILING STOP. Tutti i valori sono espressi in percentuale del prezzo corrente del simbolo. Gli ordini in sospeso vengono mantenuti per 1 ora.

Il sistema di trading è stato testato su XAUUSD, H1.

Parametri dell'indicatore. Tutti i parametri sono fondamentali per le medie mobili e, se lo si desidera, è possibile creare un canale simile da qualsiasi indicatore di media.

input group "---=MA SETTING=---" input Smooth_Method MA_Method1 = MODE_T3; input int Length1 = 24 ; input Smooth_Method MA_Method2 = MODE_T3; input int Length2 = 24 ; input ARROW_MODE PaintArrow = 7 ; input Applied_price_ MA_Price1 = PRICE_HIGH_; input int Phase1 = 15 ; input int Shift1 = 1 ; input Applied_price_ MA_Price2 = PRICE_LOW_; input int Phase2 = 15 ; input int Shift2 = 1 ; input CHANNEL_WIGHT_MODE ChannelMode = 1 ; input double ChannelWidth = 1 ;

Parametri dell'indicatore AceTrend: set integrato pronto all'uso per XAUUSD H1.





Il sistema mostra buoni profitti e bassi drawdown. Lo screenshot mostra esempi di operazioni effettuate utilizzando il sistema. Tuttavia, il punto di ingresso dell'operazione è la base e può essere applicato in diversi modi.







