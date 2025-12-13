Ingresso nella transazione quando si sfondano i confini del canale con ulteriore conferma

Immissioni commerciali precise sono la chiave per un sistema di trading di successo.
I punti di ingresso ben studiati non sono solo uno strumento tecnico; sono il tuo processo creativo nel mondo della finanza. Ogni ingresso preciso è come il passo sicuro di un architetto, che getta solide e affidabili fondamenta per l'edificio futuro: il tuo capitale. È l'arte di trasformare il rumore di mercato in una chiara sinfonia di opportunità, di cui sei il direttore d'orchestra, non un ascoltatore occasionale. Quando padroneggi questa abilità, ogni operazione diventa un'azione consapevole ed energica, piena di chiarezza e fiducia nel futuro. Punto di ingresso + Idea di trading = Un sistema di trading completo
Anche se sei un investitore, avrai bisogno di punti di ingresso precisi. Altrimenti, sarai spesso vittima di "falling" o semplicemente perderai una grossa fetta dei tuoi profitti.
Ti offro un punto di ingresso semplice ma molto redditizio in una posizione.
- L'ingresso avviene utilizzando un canale di due medie mobili. Il prezzo tocca il limite inferiore del canale e poi chiude sopra il limite superiore. Posizioniamo quindi un ordine stop pendente a una certa distanza dal massimo della barra (che ha chiuso sopra il canale);
- Per filtrare le direzioni, aggiungiamo un indicatore di tendenza. Utilizza l'indicatore di tendenza più efficace.
- Chiusura e monitoraggio delle posizioni: utilizzeremo STOP LOSS, TAKE PROFIT e TRAILING STOP. Tutti i valori sono espressi in percentuale del prezzo corrente del simbolo. Gli ordini in sospeso vengono mantenuti per 1 ora.
- Il sistema di trading è stato testato su XAUUSD, H1.
Il modo più semplice per tracciare le medie mobili è utilizzare indicatori moderni. Useremo l' indicatore Moving Average Cross Signal (è completamente gratuito e può essere scaricato da MQL Market) . Le frecce indicano le barre che hanno attivato l'ordine in sospeso. Utilizzo AceTrend come indicatore di tendenza.
Parametri dell'indicatore. Tutti i parametri sono fondamentali per le medie mobili e, se lo si desidera, è possibile creare un canale simile da qualsiasi indicatore di media.
input group "---=MA SETTING=---" input Smooth_Method MA_Method1 = MODE_T3; // Fast MA Mode input int Length1 = 24 ; // Fast MA input Smooth_Method MA_Method2 = MODE_T3; // Slow MA Mode input int Length2 = 24 ; // Slow MA input ARROW_MODE PaintArrow = 7 ; input Applied_price_ MA_Price1 = PRICE_HIGH_; // Fast MA Price input int Phase1 = 15 ; // Fast MA Phase input int Shift1 = 1 ; // Fast MA Shift input Applied_price_ MA_Price2 = PRICE_LOW_; // Slow MA Price input int Phase2 = 15 ; // Slow MA Phase input int Shift2 = 1 ; input CHANNEL_WIGHT_MODE ChannelMode = 1 ; // Channel Expansion Method input double ChannelWidth = 1 ; // Channel width
Parametri dell'indicatore AceTrend: set integrato pronto all'uso per XAUUSD H1.
Il sistema mostra buoni profitti e bassi drawdown. Lo screenshot mostra esempi di operazioni effettuate utilizzando il sistema. Tuttavia, il punto di ingresso dell'operazione è la base e può essere applicato in diversi modi.