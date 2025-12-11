Padroneggiare XAUUSD quotidianamente: cosa stanno osservando i trader intelligenti oggi, 11 dicembre 2025

"Evita la tentazione di fare trading in continuazione. Fai trading solo quando il mercato ti offre opportunità." — Richard Dennis

Per consentire ai trader di ottenere il massimo dal mercato attuale, esamineremo l'attuale trend di mercato e valuteremo il cambio XAUUSD. Nell'ambito della mia missione di supportare i trader, ho creato diverse risorse e strumenti che continuano a trasformare il modo in cui le persone fanno trading, aiutando centinaia di trader a passare da decisioni basate sull'istinto a strategie basate sui dati. Per supportare questa trasformazione, ho scritto diversi libri sull'automazione e lo sviluppo di algoritmi e ho creato guide passo passo per la creazione di algoritmi di trading per MT4 e MT5:

📘 I miei libri sull'automazione e il trading algoritmico: analizzo strategie, logica di programmazione e implementazioni pratiche













Un potente sistema/strumento di assistenza al trader progettato per migliorare l'analisi, migliorare il tempismo e offrire ai trader un approccio strutturato all'esecuzione di mercato.

🤖 BMT (Big Market Trader)

🟡 Oro Oggi — Cosa Ci Sta Dicendo la Price Action su XAU/USD

In questo momento, l’oro (XAU/USD) mostra una struttura tipica di mercato in range, dove compratori e venditori difendono zone precise senza generare una vera rottura. Non siamo in un trend forte — il mercato sta cercando direzione.

A livello strutturale:

👉 Il prezzo si muove all’interno di un range orizzontale, con i compratori che difendono il supporto e i venditori che frenano le salite in resistenza.

👉 Si vedono shadow di rifiuto nella parte bassa del range, segno che i compratori entrano sui ribassi.

👉 Nelle zone alte appare indecisione — shadow superiori e corpi piccoli — indicando pressione di vendita.

In parole semplici da trader: il mercato è equilibrato e in attesa di una conferma.

L’azione del prezzo oggi riguarda reazioni ai livelli, non rotture impulsive.

🧠 Cosa Osservo nel Grafico — Zone e Livelli Chiave

Invece di numeri esatti (che variano da broker a broker), concentrati su zone basate sulla struttura recente:

🔹 Zona di Supporto — Dove Entrano i Compratori

Qui il prezzo tende a scendere e rimbalzare, formando candele con shadow di rifiuto e pattern rialzisti. Per un trader price action, significa che pin bar, hammer, o engulfing rialzisti possono essere ottimi segnali long.

Cosa mostra l’azione del prezzo:

✔ Interesse dei compratori

✔ Shadow di rifiuto ben visibili

✔ Ottimo rapporto rischio–rendimento con stop stretto

🔹 Zona di Resistenza — Dove I Venditori Reagiscono

Ogni volta che il prezzo raggiunge la parte superiore del range, il momentum rallenta. Notiamo:

✔ Corpi delle candele piccoli

✔ Shadow superiori

✔ Tentativi di breakout falliti

È chiaramente una zona di offerta. Per i trader:

🔹 presa di profitto sui long

🔹 possibili short se appare un pattern ribassista

🔹 Centro del Range — Zona di Attesa

Quando il prezzo è nel mezzo:

✔ nessuna tendenza

✔ poca convinzione nelle candele

✔ serve pazienza

Qui non entro, a meno che non si formi un pattern pulito e confermato.





Cosa stanno osservando oggi i trader intelligenti su XAUUSD: grafico in tempo reale e trading live - 11 dicembre 2025



🔥 Pattern di Price Action Che Sto Monitorando Oggi

📍 Al Supporto:

Pin bar rialzista — forte rifiuto

Engulfing rialzista — controllo dei compratori

Inside bar con breakout rialzista — conferma dopo il retest

Possibili segnali long.

📍 In Resistenza:

Pin bar / shooting star ribassista

Engulfing ribassista

Falso breakout con chiusura nel range

Ottimi segnali per short o prese di profitto.

📍 In Caso di Breakout:

Un breakout valido deve mostrare:

✔ candela ampia e decisa

✔ chiusura oltre il livello

✔ continuazione sulla candela successiva

Senza conferma, niente trade — l’oro genera molti falsi breakout.

🧑‍💻 Se Dovessi Tradare Oggi — Il Mio Piano Personale

Piano A — Rimbalzo dal Supporto

✔ Attendere che il prezzo scenda al supporto

✔ Cercare un pattern rialzista chiaro

✔ Entrare long con stop stretto

✔ TP vicino alla resistenza

Piano B — Reiezione della Resistenza

✔ Se il prezzo sale verso la parte alta del range

✔ Cercare un pattern ribassista

✔ Entrare short verso il centro del range

✔ Stop sopra le shadow alte

Piano C — Breakout Confermato

✔ Breakout forte sopra la resistenza

✔ Attendere il retest

✔ Entrare sulla continuazione

✔ Stop sotto i minimi crescenti

🧠 La Mia Opinione — Da Trader a Trader

Oggi l’oro non è in modalità trend, ma in modalità disciplina.

Il mercato sta rispettando i livelli, non gli impulsi.

È un ambiente perfetto per il price action:

✔ supporti e resistenze funzionano bene

✔ le candele raccontano tutto

✔ i cambi di momentum sono sottili ma tradabili

La mia lettura di oggi:

👊 Debolezza al supporto = possibile long

👊 Reiezione in resistenza = opportunità short

🚫 Nessun breakout reale = non inseguire

Trade quello che vedi, non quello che speri.







