Rompere il canale come un modo affidabile per aprire una posizione

Aprire una posizione è un elemento cruciale per un trading redditizio. Spesso ha senso farlo in modo puramente meccanico, trattandosi di un elemento tecnico. Dopo aver definito una strategia, esitazioni ed esitazioni di solito portano alla perdita di profitti.





Un metodo di ingresso efficace ma semplice è quello di sfondare un canale formato da due medie mobili. Entreremo in una posizione long quando il prezzo apre al di sotto del canale e poi chiude al di sopra di esso entro tre barre. Le posizioni short saranno l'esatto opposto. Ecco come funziona in pratica.













Per determinare l'ingresso, prenderemo un indicatore sotto forma di 2 medie mobili, con la capacità di segnalare una rottura del canale.

Per fare ciò, scarica l'indicatore gratuito Moving Average Cross Signal: https://www.mql5.com/it/market/product/148478





Ecco le impostazioni dell'indicatore dello screenshot precedente.













Un buon ingresso non è garanzia di un trading super redditizio, ma è uno dei primi blocchi obbligatori per ottenere profitti.

Buona fortuna e un grande guadagno!



